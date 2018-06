Tesoro - giovedì 28 giugno in asta titoli di stato fino a 6 - 5 mld : giovedì 28 giugno , il Tesoro offrirà in asta BTP e CCTeu con un importo tra un minimo di 5 miliardi e un massimo di 6,5 miliardi. Nel dettaglio BTP a 10 anni tra 2 e 2,5 miliardi , BTP a 5 anni tra 1,...

Def - giovedì il testo potrebbe approdare al Consiglio dei ministri. Il Tesoro pronto a certificare un calo del debito : Il Tesoro ha promesso un significativo calo del debito pubblico da quest'anno in poi e probabilmente la riduzione sarà indicata esplicitamente nel Def in arrivo a breve. Ma al momento l'Italia, con il suo 131,8% del Pil certificato, dopo l'Istat, anche da Eurostat per il 2017, è seconda in Europa solo alla Grecia. Più efficienti di noi sono stati il Portogallo, il Belgio e anche la Spagna, arrivata a meno del 100%.Lo scorso ...