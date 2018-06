Terrorismo | nelle carte il racconto del gambiano Touray | “Addestrati come militari” È

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 giugno 2018) Una “rete” di gambiani addestrati, giorno e notte, in un campo chiamato mo’askar nel deserto della Libia insieme a egiziani, sudanesi, kenyoti. Settanta, forse cento soldati di Isis che, alla fine di due mesi di lezioni suusare i mitragliatori Ak47 ed esplosivi, hanno lasciato i capannoni per diventare jays ovvero soldati sul territorio, istishad con missioni da kamikaze, o egeremas, cioè militari che possono trasformarsi in martiri in nome di Allah. Dopo l’allenamento il gruppo ha prestato il giuramento “al califfo dei musulmani Abu Bakr Al Quraishi Al Baghdadi” il creatore dello Stato Islamico. Scoprire chi e dove siano, cosa hanno fatto o faranno sembra essere la missione degli inquirenti napoletani che hanno arrestato due presunti terroristi, ma cercano di dare un volto e un nome a tutti gli altri. “Sono soldati dello Stato ...