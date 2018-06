Terremoto | rischio sismico | chiusa la scuola primaria di Cinigiano 

Shock Serie A - altro deferimento e club a rischio retrocessione : Terremoto senza precedenti - 3 squadre in ansia - ipotesi ripescaggi sempre più concreta : Il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto hanno deferito al Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare Luca Campedelli e Giorgio Lugaresi, rispettivamente presidenti del Consiglio di Amministrazione di Chievo Verona e Cesena, per “aver sottoscritto le variazioni di tesseramento di alcuni calciatori indicando un corrispettivo superiore al reale e per aver contabilizzato nei bilanci plusvalenze fittizie e ...

Terremoto Serie A e Serie B - tutti i club a rischio : più di 10 squadre pensano al ripescaggio - è caos [DETTAGLI] : E’ una situazione delicatissima per il campionato di Serie A e Serie B, si preannuncia un’estate caldissima e che potrebbe portare a clamorosi ribaltoni, non sono da escludere retrocessioni e ripescaggi. Partiamo dalla situazione più delicata, quella del Parma. Il club infatti rischia la retrocessione, nel mirino sono finiti i messaggi Whatsapp inviati dai calciatori del Parma a quelli dello Spezia, sembrava vicina l’archiviazione ...

Terremoto Serie A e Serie B - partite sospette e club a rischio fallimento : almeno 5 squadre nei guai - si aprono le porte dei ripescaggi! : Shock in Serie A e Serie B nelle ultime ore, si preannuncia un’estate caldissima con clamorosi ribaltoni e colpi di scena. Sono momenti di grande tensione in casa Parma dopo le ultime notizie che riguarda la promozione nel massimo campionato della squadra di D’Aversa. La nuova indagine della procura federale ha nel mirino Spezia-Parma. La Figc, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, ha aperto un’inchiesta in merito alla ...

Nuovo Terremoto nel mondo del calcio : deferiti club - calciatori - allenatori e dirigenti - rischio squalifiche e ribaltoni [NOMI e DETTAGLI] : Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ed espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare, hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Foggia per responsabilità diretta ed ...