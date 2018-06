Terremoto | ad Accumoli trovati resti di epoca romana

Terremoto Centro Italia - crollo della torre di Accumoli : a giudizio in 7 - c’è il sindaco. Parente delle vittime : “Si dimetta” : Per il crollo del campanile di Accumoli, uno dei simboli del Terremoto in Centro Italia del 24 agosto 2016, sarà processato anche il sindaco Stefano Petrucci. Il primo cittadino della cittadina in provincia di Rieti è tra i 7 imputati per omicidio colposo e disastro colposo rinviati a giudizio dal giudice dell’udienza preliminare Ilaria Auricchio. Il crollo della torre campanaria causò la morte di un’intera famiglia: dei coniugi Andrea ...

Terremoto Centro Italia - 7 a processo per il crollo del campanile di Accumoli : Terremoto Centro Italia, 7 a processo per il crollo del campanile di Accumoli Terremoto Centro Italia, 7 a processo per il crollo del campanile di Accumoli Continua a leggere L'articolo Terremoto Centro Italia, 7 a processo per il crollo del campanile di Accumoli proviene da NewsGo.

Terremoto Centro Italia : Conte ad Accumoli - atteso ad Arquata del Tronto : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è giunto ad Accumoli, in visita nella zona rossa del borgo reatino devastato dal Terremoto del 2016. Il premier è accompagnato dal sindaco di Accumoli e dal Governatore della Regione Lazio. Conte è successivamente atteso al Borgo 1 di Arquata del Tronto, penultima tappa della sua visita. Il Presidente, accompagnato dal commissario per la ricostruzione sarà accolto dal sindaco della cittadina picena, ...

Terremoto : Conte lunedì in visita ad Amatrice - Accumoli e Arquata : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà lunedì 11 giugno in visita nelle zone terremotate del Centro Italia. Lo rende noto Palazzo Chigi. Il premier sarà alle 11:45 ad Amatrice , Rieti, , alle ...

Terremoto oggi nel Lazio/ INGV ultime scosse : Rieti - sisma M 2.9 ad Accumoli (7 giugno 2018) : Terremoto oggi a Rieti, Lazio: ultime scosse INGV di giornata, sisma M 2.9 ad Accumoli e Amatrice, non ci sono danni segnalati. Tutte le scosse e i dati in tempo reale(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 14:54:00 GMT)

Terremoto : Conte ad Accumoli e Amatrice lunedì : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – lunedì il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà nei luoghi del Centro Italia messi in ginocchio dal Terremoto nell’agosto 2016. Il premier rientrerà dal Canada domenica, l’indomani sarà in visita nelle zone colpite dal sisma. Per ora non c’è ancora un programma definito, ma Conte, con la visita di lunedì, terrà fede a quanto anticipato martedì in Aula al Senato durante il dibattito sulla ...

Terremoto : Conte ad Accumoli e Amatrice lunedì : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – lunedì il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà nei luoghi del Centro Italia messi in ginocchio dal Terremoto nell’agosto 2016. Il premier rientrerà dal Canada domenica, l’indomani sarà in visita nelle zone colpite dal sisma. Per ora non c’è ancora un programma definito, ma Conte, con la visita di lunedì, terrà fede a quanto anticipato martedì in Aula al Senato durante il dibattito sulla ...

Terremoto - Pirozzi : “Per i fondi priorità ad Amatrice e Accumoli” : “Sono 3 i milioni destinati alle imprese ricadenti nell’area del sisma. Ebbene, è ora di dare la priorità alle imprese dei Comuni massacrati dal Terremoto come Amatrice e Accumoli”. Così in una nota il consigliere regionale del Lazio Sergio Pirozzi, presidente della commissione Ricostruzione. “Avendo ampliato il cratere a oltre 130 Comuni – aggiunge – se non si fa distinzione c’è il rischio che qualcuno ...