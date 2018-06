Tentato omicidio a Ispica | arrestato un rumeno

Roma : Stazione Tibus - 51enne arrestato per Tentato omicidio : Roma – Un Romano di 51 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia Roma Parioli. L’accusa è di tentato omicidio. L’uomo ha ferito con violenza e ripetuti fendenti alla schiena un altro Romano di 42 anni. Questo è accaduto presso la Stazione Tibus, ieri sera verso le 22. I due hanno litigato per futili motivi inerenti lo stazionamento presso la citata area di transito. Entrambi, infatti, si guadagnano da vivere ...

Accoltella il cognato - arrestato ad Avola per Tentato omicidio : Nel pomeriggio di ieri, Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Avola, hanno arrestato C. R., 68 anni, di Avola, per il reato di tentato omicidio nei confronti del cognato. In ...

Trapani : Tentato omicidio nella notte - un fermo : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) – Un ragazzo di venti anni, Alessio Volsi, è stato fermato all’alba di oggi con l’accusa di tentato omicidio. E’ accaduto a Trapani, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Trapani, diretti dal maresciallo maggiore Andrea Castaldi, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine. nella notte è arrivata una telefonata alla Centrale ...

Trapani : Tentato omicidio nella notte - un fermo : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) – Un ragazzo di venti anni, Alessio Volsi, è stato fermato all’alba di oggi con l’accusa di tentato omicidio. E’ accaduto a Trapani, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Trapani, diretti dal maresciallo maggiore Andrea Castaldi, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine. nella notte è arrivata una telefonata alla Centrale ...

Trapani : Tentato omicidio nella notte - un fermo : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Un ragazzo di venti anni, Alessio Volsi, è stato fermato all'alba di oggi con l'accusa di tentato omicidio. E' accaduto a Trapani, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Trapani, diretti dal maresciallo maggiore Andrea Castaldi, hanno sottoposto a fermo di indizi

Taranto - accoltella ex moglie : 50enne fermato per Tentato omicidio : Taranto, accoltella ex moglie: 50enne fermato per tentato omicidio Taranto, accoltella ex moglie: 50enne fermato per tentato omicidio Continua a leggere L'articolo Taranto, accoltella ex moglie: 50enne fermato per tentato omicidio proviene da NewsGo.

Taranto. Cosimo Martinese arrestato per il Tentato omicidio dell’ex : Cosimo Martinese, 50 anni con precedenti penali, è stato fermato per tentato omicidio a Taranto. Il cinquantenne ha accoltellato l’ex

Taranto - accoltella ex moglie : 50enne fermato per Tentato omicidio : Un uomo di 50 anni con precedenti penali, Cosimo Martinese, è stato fermato per tentato omicidio a Taranto. L'uomo ha accoltellato l'ex moglie, credendo di averla uccisa, ed è fuggito inviando un ...

Aggressione con mazza da baseball : ora l'accusa è di Tentato omicidio : Da 'lesioni aggravate' a 'tentato omicidio'. Si è riqualificata così l'accusa nei confronti dei presunti responsabili dell'Aggressione avvenuta a Chieti Scalo la notte del 7 maggio del 2016. La ...

Isola Capo Rizzuto - scoppia lite - imprenditore agricolo investe bracciante. Arrestato per Tentato omicidio : Isola Capo Rizzuto , CROTONE, - I carabinieri di Isola Capo Rizzuto e di Cutro hanno Arrestato R.F., di 41 anni, imprenditore agricolo, ritenuto responsabile di tentato omicidio. L'uomo, al termine di ...

In carcere ricercato per Tentato omicidio : Montecatini, si è costituito ai carabinieri l'albanese che a gennaio accoltellò due fratelli suoi connazionali davanti al Bar Dany

13 Reasons Why - Ross Butler accusato di furto e Tentato omicidio : 13 Reasons Why – Tredici, Ross Butler accusato di tentato omicidio e furto. A sporgere denuncia contro l’attore della serie Tv evento è l’ex genero di Courtney Love, ex compagna del leader dei Nirvana Kurt Cobain. L’artista di 13 Reasons Why si sarebbe introdotto nell’abitazione dell’uomo e ex partner dell’unica figlia del frontman dei Nirvana con lo scopo di rubare una chitarra del celebre artista. 13 ...

Tentato omicidio di Gattinara - dieci anni all'ex marito : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Tentato omicidio di Gattinara, ...

Tentato omicidio per 20 euro non restituiti - condannato : Firenze, 29 maggio 2018 - Calcio alla testa a un ragazzo: per questo grave episodio un uomo è stato condannato a Firenze con il rito abbreviato a tre anni e 6 mesi. L'uomo - Antonino Stramera, ...