Tennis Wimbledon 2018 | le qualificazioni live su Sky Sport Dal 2 7 sei canali dedicati

Tennis - Berdych rinuncia a Wimbledon : 'Bloccato dal mal di schiena' : Tomas Berdych deve rinunciare a Wimbledon, il terzo Slam stagionale che si terrà sull'erba londinese. Il ceco, finalista del torneo nel 2010 e semifinalista nel 2016 e 2017, ha dovuto dare forfait per ...

Tennis - Federer caccia a Connors e al 100° urrà : a Wimbledon : Il verde dell'erba sostituisce il rosso della terra e Roger Federer torna protagonista cogliendo in un colpo solo altre due perle che arricchiscono una carriera sempre più leggendaria. Lo svizzero, ...

Federer - batte Raonic e vince a Stoccarda/ Tennis - titolo Atp numero 98 : King Roger è già pronto per Wimbledon : Tennis, Federer batte Raonic e vince a Stoccarda: titolo Atp numero 98. King Roger è già pronto per Wimbledon. Le ultime notizie sul fuoriclasse svizzero(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 18:21:00 GMT)

Tennis ATP Stoccarda 2018 : Roger Federer piega Milos Raonic in finale. Il “Maestro” fa paura pensando a Wimbledon : Roger Federer colpisce ancora. Reduce dal ritorno sul trono del Tennis mondiale, grazie al successo sull’australiano Nick Kyrgios in semifinale, “Sua Maestà” infligge una dura lezione di Tennis al n.35 del ranking, ex top10, Milos Raonic, sconfitto 6-4 7-6 in 1 ora e 20 minuti di partita nella finale dell’ATP di Stoccarda (Germania). L’erba è sempre amica del “Maestro“ e, dopo aver lasciato il ...

Tennis – Justin Gimelstob implora Serena Williams : “per favore - a Wimbledon non giocare…” : L’ex Tennista statunitense Justin Gimelstob ha parlato delle possibilità di Serena Williams di vincere Wimbledon, implorandola di non giocare in doppio Il 2018 doveva essere l’anno del grande ritorno di Serena Williams, assente da più di un anno dopo aver dato alla luce la sua prima figlia, ma così non è stato. Il rientro è stato più lungo del previsto a causa dei continui problemi fisici che hanno attanagliato la campionessa ...

Tennis - Rafael Nadal in dubbio per Wimbledon : “Non sarò al Queen’s. Debbo recuperare fisicamente” : “Il Queen’s è un grande evento, ho ricordi felici di quando vinsi il titolo nel 2008 e volevo tornare quest’anno. Ma è stata per me una stagione molto lunga sulla terra battuta con grandi risultati. Vorrei scusarmi con gli organizzatori del torneo e soprattutto con i tifosi che speravano di vedermi giocare, ma ho parlato con i miei medici e ho bisogno di ascoltare quello che il mio corpo mi sta dicendo“. Con queste parole ...

Tennis - Roger Federer : “Rafa Nadal ha fatto qualcosa di inimmaginabile. Se potessi scegliere preferirei batterlo a Wimbledon” : Giornata di vigilia per Roger Federer. Lo svizzero rientrerà in campo domani, sull’erba di Stoccarda, primo torneo che il Re disputa dal mese di marzo. L’ultima immagine del 20 volte vincitore di Slam è stata al secondo turno del Masters 1000 di Miami, quando Federer si fece sorprendere dall’australiano Thanasi Kokkinakis. Da allora Roger ha deciso di riposare in vista dell’erba e soprattutto di Wimbledon, replicando una ...

Tennis - la classifica dei vincitori di Slam : Rafael Nadal trionfa al Roland Garros - a -3 da Roger Federer! Battaglia a Wimbledon : Rafael Nadal ha conquistato il Roland Garros 2018 e si è così imposto per la 18esima volta in un torneo dello Slam. Lo spagnolo prosegue il proprio dominio incontrastato sulla terra rossa di Parigi dove ha trionfato per 11 volte in carriera (eguagliato il record di Margaret Smith Court come plurivincitore di uno Slam, l’australiana si impose per così tante volte agli Australian Open). Il mancino di Manacor ora si porta a tre lunghezze da ...

Morta la brasiliana Bueno - trionfò 3 volte a Wimbledon e 4 agli Us Open - Tennis : E' stata numero uno del mondo in singolare nel 1959, nel 1960 e nel 1966. Fortissima anche in doppio, nel 1960 conquistò tutti e quattro i tornei Major di specialità - prima donna a riuscire nell'...

Tennis - Andy Murray prepara il rientro in vista di Wimbledon : Andy Murray potrebbe presto rientrare nel seeding, dopo la lunga assenza il Tennista scozzese si appresta a giocare la stagione erbivora Andy Murray, assente dal circuito da Wimbledon 2017 e poi operatosi all’anca a gennaio a Melbourne, punta ancora a rientrare per la stagione su erba ed entro questa settimana farà una dichiarazione. Lo ha affermato la madre Judy. “Sta facendo la riabilitazione, è tornato in campo negli ultimi due ...

