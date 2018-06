Tecnologia | uno smartphone per contribuire ad aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 giugno 2018) Il tema della salute e dellasulè da sempre un argomento molto discusso, per questo Ascom azienda leader mondiale nel settore delle tecnologie della comunicazione in ambito sanitario ed industriale, vuole sottolineare l’importanza della tutela dei dipendenti ricordando che va data una particolare attenzione ai lavoratori isolati. Secondo la Normativa del Lavoratore Isolato, il Datore dideve adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione e le relative procedure per eliminare o ridurre le conseguenze dei rischi individuati nella propria azienda. L’art. 2, comma 5, del D.M. 15/7/2003 N° 388, sancisce, tra gli altri, l’obbligo di fornire un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. A queste esigenze Ascom risponde con il Myco 2 Dect, uno...