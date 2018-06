Tecnologia | più mobilità e internazionalizzazione delle carriere per gli studenti Unipi

Salute & Tecnologia : collo dolorante per l’uso del tablet? Le donne le più colpite : Una ricerca dell’Università del Nevada, pubblicata su Journal of Physical Therapy Science, ha rilevato che il cosiddetto “IPad neck” colpisce principalmente le donne, soprattutto le più giovani, e non è questione di tempo passato allo schermo ma piuttosto di postura: si tratta di un dolore al collo, solitamente associato al sedersi senza supporto per la schiena, ad esempio su una panchina o per terra, o piegarsi sul tablet ...

Alla Reggia di Caserta arriva il Cyfest - il più grande festival di arte e Tecnologia russo : Il Cyfest, il più grande festival di arte e tecnologia russo, partito da San Pietroburgo ha scelto la Reggia di Caserta per l’evento conclusivo della XI edizione, dopo le tappe di New York, Pechino e in UK. Venerdì 22 giugno l'inaugurazione della mostra organizzata annualmente da Cyland Media Art Lab.Continua a leggere

Lavoro digitale : se la Tecnologia non è più un alleato : Siete in ufficio e ricevete una chiamata al termine della quale vi informano che per mandare un documento dovete fare un fax o – forse peggio – mandare una raccomandata. Se di recente è capitato anche a voi, sapete bene che in un attimo è subito attacco di orticaria. Ma santo cielo, esistono fior di poste elettroniche e io devo sorbirmi una coda di minimo mezz’ora per fare quello che potrei fare in cinque minuti con il pc? Per alcune attività ...

Toyota Aygo - la prova de Il Fatto.it – Il restyling porta più sicurezza e Tecnologia – FOTO : Con il restyling della seconda generazione Toyota Aygo si rifà il trucco, ma la personalità resta la stessa: quella di una piccola e intraprendente citycar a prova di traffico cittadino, senza però rinunciare alla comodità delle 5 porte. La giapponese, gemella di Citroën C1 e Peugeot 107, ha riscosso un notevole successo, soprattutto in Italia, suo mercato di punta: dal 2005 ad oggi, ne sono state vendute 200 mila, ben un terzo del ...

Intel Low Power Display : la Tecnologia che promette fino a 8 ore in più di autonomia : L’elemento che più consuma energia nei notebook è indubbiamente lo schermo che, negli ultimi anni, è diventato sempre più risoluto e luminoso determinando un’autonomia piuttosto bassa. Intel questo problema lo ha capito e ha deciso di attuare una soluzione presentata al Computex 2018 di Taipei. L’azienda di Santa Clara ha, infatti, svelato una nuova tecnologia che promette di ridurre drasticamente il consumo energetico degli ...

I 7 più grandi scandali nella storia della Tecnologia : Con trilioni di dollari in ballo e la possibilità di ottenere l'accesso a persone provenienti da tutto il mondo per guadagno personale o interesse politico, non c'è da sorprendersi. Ma quali sono gli ...

Brooks Glycerin 16 - una corsa ancor più morbida con la Tecnologia DNA LOFT : Ammettiamolo: noi runner quando dobbiamo scegliere le scarpe da corsa, siamo dei gran pignoli. Nulla ci sfugge. E ogni dettaglio è importante. Vogliamo tutto: comfort, resistenza, leggerezza e ammortizzazione. Brooks, brand leader nella produzione di scarpe da corsa, risponde a tutte queste richieste con le Glycerin 16, che in questa ultima versione sono state dotate di una nuovissima tecnologia, DNA LOFT. «Dopo il lancio del DNA AMP, la nostra ...

Tecnologia - ENEA : inaugurato a Portici il supercomputer CRESCO6 - l’infrastruttura di calcolo più potente del Sud : inaugurato presso il Centro ricerche ENEA di Portici, vicino Napoli, il supercomputer CRESCO6, l’infrastruttura di calcolo più potente del Mezzogiorno e di assoluta rilevanza nell’intero panorama scientifico italiano grazie ad una capacità computazionale di 700mila miliardi di operazioni matematiche al secondo (700TeraFlops). All’inaugurazione ha partecipato al professor Jack Dongarra dell’Università del Tennessee, tra i maggiori esperti ...

Nuovo Honda CR-V : più spazio - comfort - praticità e Tecnologia : Il passo più lungo del Nuovo Honda CR-V aumenta significativamente lo spazio interno senza modificare la lunghezza esterna. Tante dotazioni pratiche e tecnologiche per tutti i passeggeri Fin dal lancio del modello originale nel lontano 1995, CR-V è stato un riferimento assoluto nel segmento SUV per l’efficienza dei suoi spazi. Il Nuovo modello, disponibile in Europa a partire dalla seconda metà dell’anno, si fonda su questa lunga tradizione ed è ...

Tecnologia : ENEA inaugura il supercalcolatore più potente del Sud Italia : Il prossimo 30 maggio, presso il Centro Ricerche ENEA di Portici (NA), sarà inaugurato il supercalcolatore CRESCO6, che si configura come una risorsa di calcolo di assoluto rilievo nel panorama della ricerca scientifica Italiana, in grado di soddisfare esigenze di elevata scalabilità nell’esecuzione di codici paralleli. Frutto di una partnership tra ENEA e CINECA finalizzata alla fornitura di servizi di supercalcolo e storage dati a ...

Tecnologia & Ambiente : i satelliti del futuro saranno più intelligenti e sostenibili : Dall’incontro “Lo spazio sostenibile: dai detriti spaziali ai satelliti intelligenti“, organizzato a Roma dall’Agenzia Spaziale Italiana, nell’ambito del Forum della Pubblica Amministrazione 2018, è emerso che i satelliti del futuro saranno sempre più sostenibili e intelligenti: produrranno meno detriti spaziali e aiuteranno a raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 dell’Onu, ...

Il 'Nobel' della Tecnologia a Tuomo Suntola : ha reso più efficienti le memorie di smartphone e pc : Dopo i computer, le ricadute positive della tecnica di Suntola si sono fatte sentire nel mondo dei telefoni cellulari e poi degli smartphone, permettendo di ottenere dispositivi sempre più ...

Christian Greco : "Nei musei meno Tecnologia e più attenzione ai reperti storici" : Ed è a questo che devono servire, 'far scoprire un mondo, stimolare una scoperta che poi va apprezzato dal vivo, vissuta davvero', sostiene Christian Greco, direttore del Museo Egizio. Secondo lui '...

Generali : lancia linea ‘Immagina’ - più servizi e Tecnologia : Milano, 11 mag. (AdnKronos) – Generali Italia lancia ‘Immagina con Generali’, la nuova linea del gruppo assicurativo che punta a essere più vicina al cliente, attraverso semplicità di interazione, servizi di prevenzione e assistenza, tecnologia applicata alla quotidianità e consulenza attraverso gli agenti. “Vogliamo avere un ruolo attivo per migliorare la vita delle persone”, ha detto Marco Sesana, country manager ...