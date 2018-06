ilgiornale

: Tcl Xess X2, l'Android tv che non ti aspetti - francogarna : Tcl Xess X2, l'Android tv che non ti aspetti - LuigiDCL : RT @TCL_Europe: ???? Caratteristiche tecniche, funzionalità, design... Tutto sul nostro TCL XESS X2. Qui la recensione completa a cura di @HD… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) di Clarissa Gigante"Che tv compriamo?" È stata praticamente la prima domanda che ci siamo fatti quando io e mio marito abbiamo arredato casa. Da allora sono passati diversi mesi, ma per una coppia giovane che ha appena acceso un mutuo i top di gamma restano sempre un sogno "da realizzare più in là". Così, quando mi hanno proposto di provare il 55''X2 (U55X9006) di Tcl non mi sono fatta sfuggire l"occasione. Anche perché da "drogati" di serie tv e utentidella prima ora siamo sempre stati curiosi di capire quanto unatv possa rappresentare un"alternativa valida - se non superiore - ai marchi più conosciuti ma con sistema proprietario.Risolto il problema dell"ingombro in auto - un 55 pollici non è certo un televisore compatto - ci troviamo davanti a una confezione fatta in modo che si possa sfilare la parte superiore e tenere la tv nella posizione ideale per ...