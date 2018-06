Tavecchio | ' Ventura? Non potevo licenziarlo prima Al Mondiale tifo per l' Argentina'

Nazionale - Tavecchio torna alla carica : “licenziare Ventura prima di Italia-Svezia? Se fossero stati soldi miei…” : L’ex presidente della Federazione è tornato a parlare della questione Ventura, ammettendo poi di seguire i Mondiali in Russia “Seguo il Mondiale con simpatia e nostalgia, sono quattro mesi che non dico nulla quindi vuol dire che mi dispiace. Var grande successo? E’ un progetto iniziato nel 2014, accolto da Blatter, e oggi siamo nel 2018“. LaPresse/Vince Paolo Gerace Queste le parole di Carlo Tavecchio, ex presidente della ...

Mondiali Russia 2018 – Le verità di Tavecchio : “Balotelli? Ecco perchè Ventura lo ha escluso. Avevo convinto Dybala…” : L’ex Presidente FIGC, Carlo Tavecchio, ha rivelato alcune scottanti verità sulla situazione che non ha portato l’Italia al Mondiale di Russia 2018 I Mondiali di Russia 2018 sono appena iniziati, quest’oggi ha esordito la Svezia e lo ha fatto con un comodo successo, e per gli italiani, costretti a vedere la kermesse mondiale senza la propria nazionale, si è riaperta una vecchia ferita. Ogni appassionato di calcio del Bel Paese ...

Ventura si era dimesso? Tavecchio : «Tutto falso» Poi svela la sua verità : ... due stipendi per un totale di 2 milioni sono compatibili con le finanze della federazione, lo spessore del ct campione del mondo poi è tale da convincermi facilmente così accetto salvo scoprire, ...

Botta e risposta tra Giampiero Ventura e Carlo Tavecchio : “Non ha accettato le mie dimissioni” - “Non è vero - ha detto faremo un bel Mondiale” : Carlo Tavecchio, ex Presidente della FIGC, ha replicato alle dichiarazioni che Giampiero Ventura, ex CT della Nazionale, aveva rilasciato ieri sera a Che tempo che fa. L’allenatore aveva parlato delle dimissioni consegnate dopo la partita con la Macedonia, ben prima dello spareggio fallimentare con la Svezia che ci ha estromesso dai Mondiali. Ventura ha parlato anche di clima insostenibile e che le due dimissioni erano state rifiutate dai ...

Tavecchio risponde all'ex ct : 'Ventura voleva dimettersi? A me non risulta' : 'Le dimissioni di Ventura? Non mi risulta. Ognuno fa le sue valutazioni, io ho fatto la mia. Ognuno giudichi come vuole, ma non posso sentire uno che dice in tv che ha dato le dimissioni, non mi ...

Tavecchio vs Gian Piero Ventura/ "Non si può sentire - mai arrivate le sue dimissioni” : Tavecchio vs Gian Piero Ventura: "Non si può sentire, mai arrivate le sue dimissioni”. L'ex presidente della federazione calcistica, smentisce l'ex commissario tecnico della nazionale(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:06:00 GMT)

Tavecchio - Ventura si dimise? Non risulta : ANSA, - ROMA, 28 MAG - "Ventura si era dimesso? Non mi risulta. Anzi, ricordo che diceva 'in Russia stupiremo...'". Continua a sanguinare la ferita del Mondiale per l'Italia, che ha mancato la ...

Tavecchio smentisce Ventura : "Le sue dimissioni? Non mi risultano" : Qualcosa non torna. Gian Piero Ventura, intervistato nel salotto di Fabio Fazio, dopo aver parlato di sé come un "capro espiatorio", aveva rivelato di aver presentato le proprie dimissioni dopo la ...

Nazionale - bugie e veleni : Tavecchio smentisce Ventura - chi dice la verità? : Tavecchio smentisce Ventura e dopo il flop della Nazionale italiana nessuno si assume le proprie evidenti responsabilità: botta e risposta a distanza “Le dimissioni di Ventura? Non mi risulta. Ognuno fa le sue valutazioni, io ho fatto la mia. Ognuno giudichi come vuole, ma non posso sentire uno che dice in tv che ha dato le dimissioni, non mi risulta. Ho sentito Oriali, Ulivieri, Uva, a me non ha mai dato nessuno le dimissioni anzi mi è ...

Tavecchio : 'Dimissioni di Ventura? Non mi risulta' : 'Non posso sentire uno che dice in tv che ha dato le dimissioni, non mi risulta'. Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc 'smentisce' Gian Piero Ventura, che ieri sera ha rivelato come la ...

Italia - Tavecchio ‘smaschera’ Ventura : “ha detto solo falsità - non si è mai dimesso” : Continuano a fare discutere le dichiarazioni di ieri di Ventura che ha svelato alcuni retroscena sulla Nazionale e sulla decisione di dimettersi anche in caso di qualificazione ai mondiali. Adesso è arrivata la risposta di Tavecchio, dichiarazioni pesanti: “Ventura non ha mai dato le dimissioni. Quello che ho sentito ieri – ha detto Tavecchio intervistato da SportItalia – è allucinante, sono solo falsità, basta chiedere a Uva e ...

Nazionale - Ventura : “Mi ero dimesso da Ct”. Tavecchio : “Quante falsità” : Nazionale, Ventura- Uno scontro totale tra Ventura e Tavecchio. L’ormai ex Ct della Nazionale italiana, intervenuto ai microfoni della trasmissione di Fabio Fazio “Che tempo che fa” , ha svelato il suo ultimo periodo sulla panchina della Nazionale. Ventura “Dopo la Macedonia mi ero dimesso, presentando il mio mandato alla Figc, ma le dimissioni non sono state […] L'articolo Nazionale, Ventura: “Mi ero dimesso ...

Italia - sfogo Ventura sei mesi dopo : «Io - delegittimato da Tavecchio» : Gian Piero Ventura dice la sua a un giorno dalla prima di Mancini. L'ex ct spara contro la Federazione, che lo ha "delegittimato". «Un minuto dopo la sconfitta contro la Spagna...