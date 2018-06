Tania Cagnotto | «La mia vita da mamma»

Tania Cagnotto nuovamente sul trampolino? “Mi stuzzica l’idea di fare un anno : ecco il motivo per il quale potrei tornare” : Tania Cagnotto e quella voglia di tornare a gareggiare: le parole della tuffatrice italiana fanno sognare tutti i fan E’ passato poco più di un anno dall’addio ufficiale alle gare di Tania Cagnotto. Dopo l’Olimpiade di Rio 2016, che ha regalato tante soddisfazioni alla tuffatrice italiana, la campionessa Tania ha deciso di porre fine alla sua carriera agonistica per iniziare una nuova avventura, quella di moglie e madre. ...

Tania Cagnotto : “Stuzzicata dal rientro - un anno per divertirmi. Non ho niente da perdere. Mi allenerò e valuterò” : Tania Cagnotto sta seriamente meditando un possibile ritorno agonistico. L’ex Campionessa del Mondo dal metro e medagliata alle Olimpiadi di Rio 2016 è sempre più tentata da un possibile come-back, in coppia con Francesca Dallapè per riformare un duo storico che ha vinto l’argento a cinque cerchi, due argenti iridati e ben otto titoli europei. La mamma di Maya lo ha ribadito in un’intervista rilasciata a Gazzetta dello Sport: ...

Tuffi - Tania Cagnotto : “Ad ottobre proverò a tornare ad allenarmi. Ho smesso di colpo e non è stata una scelta intelligente” : “Ad ottobre proverò a tornare ad allenarmi. Uscirò dalla maternità perché faccio ancora parte del corpo sportivo della Guardia di Finanza e farò qualche allenamento per vedere come reagirà il mio corpo. Sento il bisogno fisico di rifare qualcosa, ho smesso di colpo e non è stata una scelta intelligente“. Così Tania Cagnotto non esclude, dunque, un suo ritorno alle gare, dopo i tentennamenti di questi mesi che sono seguiti alla ...

Tania Cagnotto pronta a tornare sul trampolino : Il nuoto italiano ritrova Tania Cagnotto pronta a tornare sul trampolino. “Ad ottobre proverò a tornare ad allenarmi – ha

Dalle medaglie alla figlia Maya - Tania Cagnotto ripercorre la sua vita tra sport e famiglia : “credo nel destino” : Tania Cagnotto parla della sua carriera piena di grandi successi sportivi e di qualche delusione, l’ex tuffatrice si confessa in una lunga intervista Tania Cagnotto, Dalle piscine più competitive del mondo al ruolo di mamma e moglie a tempo pieno. La vita dell’ex tuffatrice azzurra le ha regalato tante gioie e qualche delusione. La bolzanina racconta la sua carriera tra vittorie e sconfitte in un’intervista alla Gazzetta dello ...

