Superbike | Chaz Davies porta la Ducati sul podio anche in Gara-2 a Laguna Seca | caduta

Superbike - GP Stati Uniti 2018 : il trionfo di Jonathan Rea in gara-1. Chaz Davies è secondo - Melandri conclude in quinta piazza : E’ sempre Jonathan Rea. Il pilota della Kawasaki conquista il settimo sigillo di manche di questo Mondale 2018 di Superbike, dimostrando le sue grandi qualità alla guida della “verdona” sulla pista di Laguna Seca (Stati Uniti), sede dell’ottavo round iridato. Alle spalle del campione del mondo in carica, scattato dalla pole position, c’è il gallese Chaz Davies (Ducati), a 2″978, mentre conclude sul terzo ...

Superbike - GP Stati Uniti 2018 : risultati e classifica della superpole. Chaz Davies il migliore - messe dietro le Kawasaki - male Melandri (10°) : E’ di Chaz Davies (Ducati) la superpole dell’ottavo round del Mondiale 2018 di Superbike. Il pilota della Rossa, sul mitico tracciato di Laguna Seca (Stati Uniti), ha messo il proprio marchio, pennellando lungo i saliscendi della pista californiana e centrando una partenza dalla p.1 molto significativa. L’1’22″282 potrebbe infatti dare l’occasione al gallese di imporre il proprio ritmo in gara-1, programmata ...

Superbike - GP Stati Uniti 2018 : tutti contro Jonathan Rea a Laguna Seca. Chaz Davies lancia il guanto di sfida : E’ tempo di ottavo round nel Mondiale 2018 di Superbike e la situazione è sempre più favorevole a Jonathan Rea. Il campione del mondo, in sella alla Kawasaki, si presenta, in quel di Laguna Seca (Stati Uniti), con 65 punti di vantaggio sulla Ducati di Chaz Davies e 74 sul centauro della Yamaha Michael van der Mark. Una graduatoria abbastanza delineata dopo l’appuntamento di Brno (Repubblica Ceca) e, quindi, sul mitico tracciato di ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea domina in testa - +65 su Chaz Davies. Marco Melandri quinto : Jonathan Rea si conferma al comando della Classifica del Mondiale Superbike 2018 al termine del GP di Repubblica Ceca. Il britannico ha vinto gara-1 ma è caduto nel secondo appuntamento e ora ha 65 punti di vantaggio su Chaz Davies, addirittura 74 su Michael van der Mark. Marco Melandri è quinto e ormai distaccatissimo dopo la scivolata in gara-2. Classifica Mondiale Superbike 2018: Jonathan Rea 270 Chaz Davies 205 Michael Van Der Mark ...

Superbike - Classifica Mondiale piloti 2018 : Jonathan Rea piazza l'allungo - +47 su Chaz Davies. Melandri si allontana : Jonathan Rea ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale piloti 2018 di Superbike. Il Campione del Mondo in carica, grazie al dominio di Imola, è volato a 209 punti e ha così 47 lunghezze di vantaggio su Chaz Davies, attardatissimi Tom Sykes e Marco Melandri. Il britannico ha compiuto un passo ...

Superbike - Round Imola 2018 : super sfida tra Ducati e Kawasaki nel feudo di Chaz Davies : Tutto pronto ad Imola per il quinto Round del Mondiale 2018 di superbike. Lungo i 4936 metri dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, i centauri delle derivate di serie si sfideranno per regalare tante emozioni agli appassionati presenti in circuito. Il Circus, dunque, si ritrova sul tracciato imolese, reduce dall’appuntamento olandese di Assen. Nell’Università del Motociclismo, Jonathan Rea si è “laureato quasi ...

Superbike - Round Olanda 2018 : Chaz Davies e Marco Melandri lanciano il guanto di sfida a Rea ad Assen : Ormai ci siamo. Il Grande Circus delle derivate di serie su due ruote è pronto per affrontare uno degli appuntamenti più attesi della stagione, quello dell’Università del Motociclismo. Sul mitico circuito di Assen (Olanda), i centauri del Mondiale 2018 Superbike si affronteranno nelle due manche in programma per regalare spettacolo e guadagnare punti in chiave iridata. Sarà ancora una volta sfida tra Kawasaki e Ducati ed in particolare tra ...