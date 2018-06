Superbike 2018 | doppietta di Rea a Laguna Seca

Superbike - Mondiale 2018 : Jonathan Rea passeggia anche a Laguna Seca e ipoteca il suo quarto titolo consecutivo : Le hanno provate tutte per fermarlo o, quantomeno, per mettergli i bastoni tra le ruote, ma Jonathan Rea continua a vincere, e dominare, gare e Mondiali Superbike. Il tre volte campione del mondo in carica, infatti, non lascia scampo agli avversari nemmeno a Laguna Seca, nel weekend del Gran Premio degli Stati Uniti, e porta il suo vantaggio in classifica generale su Chaz Davies a +75 punti. Un margine quanto mai rassicurante che permetterà al ...

Superbike - Round Stati Uniti 2018 : Jonathan Rea domina anche gara-2 a Laguna Seca su Davies e Laverty - out Melandri : Jonathan Rea (Kawasaki) non si ferma più e vince in scioltezza anche gara-2 del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 della Superbike sul tracciato californiano di Laguna Seca. Il campione del mondo in carica è assolutamente implacabile e centra la doppietta anche sulla pista di Monterey, allungando in classifica sempre più sugli inseguitori (+75 su Chaz Davies e +105 su Michael van der Mark) e mettendo una seria, se non serissima, ipoteca sul suo ...

Superbike - GP Usa 2018 : il programma di oggi. Orario e come vedere in tv gara-2 : Dopo la prima manche disputata nella giornata di ieri, torna in pista il Mondiale Superbike per la tanto attesa gara-2 sul circuito californiano di Laguna Seca che chiuderà il fine settima del Gran Premio degli Stati Uniti 2018. Sulla pista resa famosa dalla curva denominata “Cavatappi” riprenderà il duello tra il leader della classifica generale, Jonathan Rea e, si potrebbe dire, il resto del mondo. Il nord-irlandese, infatti, è ...

Superbike - GP Stati Uniti 2018 : il trionfo di Jonathan Rea in gara-1. Chaz Davies è secondo - Melandri conclude in quinta piazza : E’ sempre Jonathan Rea. Il pilota della Kawasaki conquista il settimo sigillo di manche di questo Mondale 2018 di Superbike, dimostrando le sue grandi qualità alla guida della “verdona” sulla pista di Laguna Seca (Stati Uniti), sede dell’ottavo round iridato. Alle spalle del campione del mondo in carica, scattato dalla pole position, c’è il gallese Chaz Davies (Ducati), a 2″978, mentre conclude sul terzo ...

