Summit Ue sui migranti | Merkel | “Paesi d’ingresso non siano soli Dobbiamo rafforzare

La proposta del premier Giuseppe Conte al Summit Ue sui migranti : "Superare completamente il regolamento di Dublino" : La proposta italiana mira a "una puntuale politica di regolazione dei flussi che sia realmente efficace e sostenibile e al totale superamento del regolamento di Dublino, che noi riteniamo" legato "ad un quadro emergenziale" quando invece vogliamo una gestione "strutturale", afferma il premier Giuseppe Conte arrivando al vertice informale europeo a Bruxelles.La proposta italiana per la gestione dei flussi migratori è intitolata "Strategia ...

È il giorno del mini-Summit sui migranti : Quello promosso dalla Germania e a cui l'Italia aveva minacciato di non partecipare: sarà importante soprattutto per capire che aria tira

Il mini-Summit sui migranti è iniziato male : È stato promosso soprattutto dalla Germania, che ha cercato di impostare la discussione solo su alcuni aspetti: il governo italiano se l'è presa molto

Jean Claude Juncker convoca per domenica un Summit sui migranti a Bruxelles : "Il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha convocato per domenica a Bruxelles una riunione di lavoro informale sui temi della migrazione e dell'asilo durante la quale lavorerà con un gruppo di capi di Stato e di governo degli Stati membri interessati per trovare soluzioni europee in vista del prossimo Consiglio europeo". Lo riferisce una nota della Commissione Ue.L'incontro avrà luogo a poco più di una settimana ...