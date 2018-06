Sulle imprese gravano oltre 100 miliardi di tasse l' anno

Macigno di tasse Sulle imprese : Una vera e propria mazzata fiscale. Le imprese versano in media 101 miliardi di tasse all'anno nelle casse dello Stato. Un versamento cospicuo che rappresenta il 14,1 per cento del gettito totale ...

ABI - intesa tra banche e imprese Sulle domande di finanziamento : ABI , Associazione Bancaria Italiana, mette in atto un'iniziativa per far comprendere alle imprese le ragioni sottostanti ad eventuali finanziamenti non concessi dalle banche . Il Protocollo d' intesa ...

La Bce smette di comprare titoli di Stato? Dirottiamo il Qe Sulle imprese : L’annuncio – dato da Peter Praet, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea – che dal prossimo anno la Bce cesserà di acquistare titoli di Stato dei singoli Paesi membri ha subito messo in allarme molti governi dell’Unione a causa delle tensioni che questo provvedimento (peraltro inevitabile presto o tardi) creerà. Il QE (Quantitative Easing) è una misura di sostegno monetario all’economia nazionale adottato per la ...

Flat tax Sulle imprese nel 2019 - per le famiglie slitta al 2020 : Nel programma di governo M5S-Lega sono state ipotizzate due aliquote secche: al 15% per i redditi familiari fino a 80mila euro e al 20% per quelli superiori. Ora il governo appare indirizzato a far slittare la riforma delle aliquote per le famiglie al 2020...