huffingtonpost

: #poliziapostale ha partecipato a operazione congiunta di 28 Paesi Ue per contrasto uso fraudolento carte di credito… - poliziadistato : #poliziapostale ha partecipato a operazione congiunta di 28 Paesi Ue per contrasto uso fraudolento carte di credito… - ZzuCicciu : RT @HuffPostItalia: Sul contrasto alla povertà serve un decreto governativo - HuffPostItalia : Sul contrasto alla povertà serve un decreto governativo -

(Di lunedì 25 giugno 2018) La crescita della povertà negli ultimi anni ha toccato cifre davvero record in Italia, tanto che l'Istat stima che sono un milione e 619mila le famiglie in condizioni di povertà assoluta, con una distribuzione territoriale che non risparmia nessuna regione.Ad evidenziare il progressivo deterioramento delle condizioni di vita della popolazione, il tasso di mortalità è cresciuto enormemente rispetto agli anni precedenti, mentre si è registrata una flessione del trend demografico.In Italia, manca da tempo un sistema universale di protezione sociale, in quanto questa è sempre stata prevista in relazione a specifiche tipologie di svantaggio (ciechi, disabili, lavoratori delle grandi imprese industriali in crisi etc.), escludendo dall'aiuto pubblico altre categorie.Infatti, soltanto le provvidenze collegate a una situazione di invalidità o ...