Sud Italia | temporali in arrivo | allerta meteo in nove regioni

Allerta Meteo per la Tempesta di San Giovanni - la protezione civile lancia l’allarme per il Sud Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una profonda saccatura, centrata sulle regioni del Nord Europa, si estende fino al Mediterraneo centrale, interessando, per oggi, domenica 24 giugno, anche la nostra penisola, in particolar modo la Sardegna. La discesa, a partire dalla prossima notte, di un asse della suddetta saccatura porterà fenomeni, a prevalente carattere temporalesco, su gran parte del paese, concentrandosi maggiormente su Sicilia e Calabria ...

La morsa di Erdogan. Turchia al voto - fermati quattro italiani ai seggi nel Sud-est curdo. L'opposizione denuncia brogli : Le autorità turche hanno fermato 10 cittadini stranieri che stavano svolgendo attività di osservazione elettorale indipendente nel sud-est del Paese. Tra loro 4 italiani, 3 francesi e 3 tedeschi. Tre degli italiani sono stati fermati a Diyarbakir, principale città del sud-est curdo, e un altro a Batman. Lo riferisce il ministero degli Interni citato da Anadolu. I fermati si trovano ora sottoposti a controlli di polizia, che ...

Schäuble : «Un'Europa senza Italia non è concepibile. Io spauracchio del Sud? Più un capro espiatorio» : La maggior parte delle persone nel mondo, Cina compresa, vorrebbero vivere secondo valori occidentali. E anche questo rende altri nervosi. Perché dovremmo pensare che questo non significhi più nulla? ...

#MondialiMediaset - Belgio-Tunisia - Corea del Sud-Messico e Germania-Svezia (diretta Italia 1) : #MONDIALI MEDIASET - LE PARTITE DI OGGI SABATO 23 GIUGNO Belgio vs Tunisia in diretta alle ore 14.00 su Italia 1 e Mediaset Extra FIFA World Cup Telecronaca di Fabrizio Ferrero, commento tecnico di Massimo Paganin Corea del Sud vs Messico in diretta alle ore 17.00 su Italia 1 e Mediaset Extra FIFA World Cup Telecronaca di Giampaolo Gherarducci, commento tecnico di Giancarlo Camolese Germania vs Svezia in diretta alle ore 20.00 su ...

Salvini si appoggia a Trump e NATO : 'Italia sotto attacco da Sud non est' : ROMA , WSI, " Il governo italiano sta facendo parlare di sé in tutto il mondo per la sua dura presa di posizione nei confronti della questione migranti e potrebbe in un certo modo fornire un assist al presidente Trump affinchè rompi ulteriormente l'unità europea. Il ...

Saviano : Salvini ha scelto negli italiani del Sud i suoi nemici : Saviano: con sue minacce mi ha restituito agli ultimi Roma – Di seguito le parole riportate su Facebook da Roberto Saviano. “Eppure, il Ministro della Malavita, prendendomi come suo bersaglio, mi restituisce alla parte cui appartengo. Salvini ha scelto i suoi nemici. Gli italiani del Sud, italiani di cui non si occupa e di cui non si occuperà mai. Gli stranieri che vivono e lavorano in Italia, le ragazze e ragazzi nati in Italia da ...

Allerta Meteo - bollettino Estofex ancora estremo per il Sud Italia : forte maltempo - rischio alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 del mattino di domani Mercoledì 20 giugno per i Balcani, l’Italia Meridionale e la Turchia, soprattutto per precipitazioni eccessive e raffiche convettive di vento. Sono possibili anche grandine di grandi dimensioni sui Balcani e trombe marine vicino alle coste. Una forte dorsale si sta sviluppando nell’Europa centrale. Il confine tra le ...

Mondiali Russia 2018 - per l’Italia è il giorno dei rimpianti : la Svezia esordisce con una vittoria - Corea del Sud al tappeto : La Svezia ha risposto presente all’esordio mondiale contro la Corea del Sud, la squadra che ha fatto fuori l’Italia continua a sognare In questo pomeriggio a Russia 2018, rimpianti e rimorsi per noi italiani tornano a riaffiorare. Sì perchè oggi è stato il giorno dell’esordio della Svezia, Nazionale modesta ma capace di far fuori gli azzurri nel playoff di Novembre, anche a causa dei disastri di mister Ventura. Lì potevamo ...

Sms solidali per il sisma Centro Italia : approvati 3 milioni per la grotta Sudatoria di Acquasanta : Arriva l'ultima assegnazione della prima tranche dei fondi raccolti con gli sms inviati dagli Italiani dopo il terremoto del Centro Italia. Il comitato dei Garanti ha deliberato a Roma lo scorso 12 ...

Esame Sud Corea per la Svezia "killer" dell'Italia : Nel novembre scorso si è presa il pass mondiale eliminando gli azzurri nella triste notte di Milano, rimasta famosa anche per le lacrime di Gigi Buffon. Oggi il basico e legnoso 4-4-2 di Andersson e ...