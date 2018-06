Squadra Speciale Cobra 11 a caccia di un’ex fidanzata piena di segreti | anticipazioni 2

optimaitalia

(Di lunedì 25 giugno 2018) Lunedì sera ad alta tensione su Rai2 dove è confermato l'appuntamento con11 in onda anche oggi, 25 giugno, con un doppio episodio in cui i colpi di scena non mancheranno. La serie tedesca tornerà anche la prossima settimana, il 2 luglio, con altri due episodi della 41esima stagione (almeno in Patria, la 22esima in Italia) dal titolo "Summer e Sharky" e "Dana" in cui toccherà ad una ex di Paul fare il bello e il cattivo tempo.In attesa di capire cosa succederà la prossima settimana, oggi, lunedì 25 giugno alle 21.50 su Rai2, saranno proposti due appuntamenti dal titolo “Vacanza con sorpresa” e “Amore senza respiro” in cui Semir e la sua famiglia vanno con Paul in vacanza sul Mar Baltico, ma per l'agente sarà impossibile rilassarsi: Andrea ritrova il suo amore d'infanzia Timo che fa parte di un club di nudisti.Nel secondo episodio, la giovane e impulsiva ...