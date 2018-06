SPAGNA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE Mondiali 2018 | risultati con il Marocco

SPAGNA si qualifica agli ottavi se.../ Mondiali 2018 - risultati utili contro il Marocco per passare il girone : La Spagna va a caccia della qualifica zione agli ottavi di finale: le Furie Rosse affrontano il Marocco - già eliminato - e hanno due risultati a disposizione per il passaggio del turno(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 11:14:00 GMT)

SPAGNA TUNISIA / Streaming video e diretta tv : nelle qualificazioni. Probabili formazioni - quote e orario : diretta SPAGNA TUNISIA Streaming video e tv: Probabili formazioni , quote , orario e risultato live della partita amichevole verso i Mondiali a Krasnodar (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 14:52:00 GMT)

Max Verstappen - GP SPAGNA 2018 : “In qualifica perdiamo sempre tanto per il motore” : In quinta e sesta posizione, al termine delle qualifiche del GP di Spagna 2018 (quinto round del Mondiale di Formula Uno), Max Verstappen e Daniel Ricciardo confermano le difficoltà della loro Red Bull nel massimizzare la prestazione del time-attack. Deficit di potenza ed un comportamento strano delle gomme le motivazioni secondo i due piloti, ai microfoni di Sky Sport. “Il mio giro non è stato perfetto – le prime parole di Max ...