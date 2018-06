Spagna-Russia | Ottavi Mondiali 2018 | data | programma | orario e tv Su che canale vederla

Mondiali Russia 2018 : Spagna-Marocco 2-2 - giornata no per gli iberici - che chiudono comunque primi nel girone : Al Kaliningrad Stadium è andata in scena l’ultima partita del raggruppamento B dei Mondiali di calcio di Russia 2018: in campo Spagna e Marocco. Gli iberici, che dovevano assolutamente vincere per trovare la prima piazza nel girone, sono apparsi davvero in serata no e si sono dovuti accontentare di un pareggio per 2-2 che, comunque, con il contemporaneo pari tra Portogallo ed Iran, sta a significare ottavi di finale contro la Russia. Un ...

Portogallo - sfuma il primato agli ottavi trova l’Uruguay La Spagna incrocia la Russia : Un’autentica Trivela dell’ex interista porta agli ottavi la sofferente squadra di Queiroz, ma che pericolo nel finale. Il Portogallo affronterà l’Uruguay a Sochi il 30 giugno

Russia 2018 : guida suprema Iran telefona alla squadra - con Spagna magnifici : La guida suprema della Repubblica islamica, l’ayatollah Ali Khamenei, ha elogiato la “magnifica” prestazione della nazionale Iraniana pur sconfitta 1-0 dalla spagna nel secondo turno del gruppo B dei Mondiali. Come riporta l’agenzia di stampa ufficiale ‘Irna’, Khamenei ha voluto inviare un messaggio di congratulazioni alla squadra in Russia. “Avete giocato magnificamente ieri sera”, ha dichiarato ...

Mondiali Russia 2018 - Ronaldo e quella strana esultanza contro la Spagna : “vi dico da dove nasce” : L’attaccante portoghese ha svelato il retroscena che si nasconde dietro l’esultanza mostrata nel match contro la Spagna Lionel Messi non c’entra, l’esultanza di Cristiano Ronaldo dopo il gol con la Spagna ha tutta un’altra motivazione. Molti avevano pensato che il gesto del portoghese fosse una sorta di messaggio lanciato all’indirizzo dell’argentino, comparso sulla rivista Piper insieme ad una capra per ...

Mondiali Russia 2018 - il rimpallo di Diego Costa vale alla Spagna il successo contro un coriaceo Iran : Per vincere un Mondiale serve anche qualche colpo di fortuna e un rimpallo giusto al momento giusto può essere decisivo per cambiare i destini della Spagna che, con un tocco fortunoso di Diego Costa (al terzo centro a Russia2018) demolisce il muro difensivo eretto dall’Iran che ha funzionato per tutto il primo tempo e per gran parte della ripresa. Se non è catenaccio, quello studiato da Queiroz per fermare la fantasia iberica, poco ci ...

Mondiali Russia 2018 - in Iran si fa la storia : le donne potranno assistere al match contro la Spagna : Le donne potranno assistere alla trasmissione in diretta di Iran-Spagna dalla zona per le famiglie negli stadi Azadi e Takhti a Teheran Le autorità Iraniane permetteranno alle donne di vedere la partita Iran-Spagna nelle zone adibite per i tifosi nel Paese. Lo ferisce l’agenzia locale ISNA, precisando che il permesso sarà valido solo per il match di mercoledì. Alle donne non era stato permesso di accedere alle aree riservate ai tifosi per ...

