Spagna-Marocco 2-2 : furie rosse agli ottavi : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – La Spagna ha pareggiato per 2-2 con il Marocco, nel match della terza giornata del gruppo B dei . Per le furie rosse un pareggio che consente l’accesso agli ottavi, con sei punti totalizzati, da prima del girone. A passare in vantaggio erano stati gli africani al 14′ con Boutaib, raggiunti poi da Isco al 19′. Nella ripresa il gol di Een Nesyri all’81’, con pareggio definitivo di ...

Mondiali Russia 2018 : Spagna-Marocco 2-2 - giornata no per gli iberici - che chiudono comunque primi nel girone : Al Kaliningrad Stadium è andata in scena l’ultima partita del raggruppamento B dei Mondiali di calcio di Russia 2018: in campo Spagna e Marocco. Gli iberici, che dovevano assolutamente vincere per trovare la prima piazza nel girone, sono apparsi davvero in serata no e si sono dovuti accontentare di un pareggio per 2-2 che, comunque, con il contemporaneo pari tra Portogallo ed Iran, sta a significare ottavi di finale contro la Russia. Un ...

Spagna-Marocco e Iran-Portogallo : tutte le FOTO di una serata incredibile! : Spagna-Marocco e Iran-Portogallo, due pareggi in questa serata di Mondiali russi, due gare davvero intense terminate tra mille emozioni Spagna-Marocco e Iran-Portogallo sono state le due gare disputate questa sera ai Mondiali di Russia 2018, gare al cardiopalmo. Le due squadre iberiche sono passate al secondo turno, con gli spagnoli primi nel girone, ma che ansia questa sera. Difficoltà per entrambe le squadre uscite dal campo con un pareggio ...

Pagelle Spagna-Marocco 2-2 - Mondiali 2018 : Isco e Aspas regalano il primo posto del girone agli spagnoli : La Spagna pareggia 2-2 con il Marocco e conquista il primo posto nel Gruppo B ai Mondiali 2018 di calcio grazie alle reti di Isco e Aspas. Andiamo quindi a scoprire i migliori e i peggiori in campo con le Pagelle del match. LE Pagelle DI Spagna-Marocco SPAGNA de Gea 6.5: grande parata nel primo tempo sulla conclusione di Boutaib Carvajal 6: sottotono come gli altri difensori, ma riesce a servire l’assist per il 2-2 Sergio Ramos 5: ...

Mondiali Russia 2018 – Le sexy tifose spagnole e l’orso marocchino : lo spettacolo sugli spalti prima di Spagna-Marocco [GALLERY] : La Spagna ‘schiera’ le sue sexy tifose, il Marocco risponde con un omaggio ad Iniesta ed un orso davvero particolare: lo spettacolo del prepartita La Spagna si gioca la qualificazione agli ottavi contro il Marocco nella partita conclusiva del Gruppo-B: ecco lo spettacolo del prepartita fra sexy tifose, travestimenti bizzarri e tanti colori. L'articolo Mondiali Russia 2018 – Le sexy tifose spagnole e l’orso ...