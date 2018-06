Mondiali 2018 - orgoglio Iran e Marocco : che spettacolo le rivelazioni che hanno costretto Spagna e Portogallo agli straordinari per passare il turno : Dovevano essere le vittime predestinate di un girone impossibile, invece Iran e Marocco escono dal Mondiale di Russia 2018 a testa alta dopo tre partita all’altezza della situazione, con prestazioni di livello in cui hanno sempre giocato alla pari delle big iberiche. Un’eliminazione che non fa male, per com’è arrivata e per l’orgoglio nazionale che ha trasmesso ai loro Paesi. Fuori con grande dignità, e con tanti applausi ...

Spagna prima davanti al Portogallo. Ma che fatica con Marocco e Iran : Emozioni mondiali nel gruppo B di Russia 2018. Il Portogallo ha pareggiato con l'Iran con il punteggio di 1-1 nella terza e ultima giornata del girone. I lusitani passano così agli ottavi da secondi, ...

Mondiali Russia 2018 : Portogallo-Iran 1-1 - CR7 ritorna tra gli umani - passa anche la Spagna. Uruguay e Russia gli ottavi : Portogallo-Iran- Tante sorprese, tanti colpi di scena fino all’ultimo secondo. L‘Uruguay passa come primo nel girone, Russia secondo. Sorpresa nel match tra Portogallo e Iran. Finisce 1-1, Quaresma illude il Portogallo, Iran mai domo, trova il pari su calcio di rigore e spaventa il Portogallo fino al 96′. Iran fuori. Portogallo secondo nel girone, Cr7 […] L'articolo Mondiali Russia 2018: Portogallo-Iran 1-1, CR7 ritorna ...

Mondiali 2018 - Uruguay-Portogallo e Spagna-Russia agli ottavi : L'errore dal dischetto di Cristiano Ronaldo e il gol in extremis di Iago Aspas regalano alla Spagna il primo posto nel girone B L'articolo Mondiali 2018, Uruguay-Portogallo e Spagna-Russia agli ottavi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali 2018 - Spagna e Portogallo agli ottavi con il brivido : Il Portogallo di Fernando Santos si fa riprendere nel finale dall'Iran del grande ex Queiroz ma nonostante il brivido vola agli ottavi di finale al Mondiale in Russia. Al gran gol dell'ex Inter Quaresma, che con una trivela fantastica a fine primo tempo aveva portato in vantaggio i lusitani, ha risposto Ansarifard al 93'. La gara è stata dura per i portoghesi con l'Iran sempre in partita e con Cristiano Ronaldo che ha fallito un calcio di rigore ...

Classifiche Mondiali 2018 : i risultati delle partite. Uruguay primo nel Gruppo A davanti alla Russia - la Spagna beffa il Portogallo : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

Portogallo - sfuma il primato agli ottavi trova l’Uruguay La Spagna incrocia la Russia : Un’autentica Trivela dell’ex interista porta agli ottavi la sofferente squadra di Queiroz, ma che pericolo nel finale. Il Portogallo affronterà l’Uruguay a Sochi il 30 giugno

Spagna-Marocco e Iran-Portogallo : tutte le FOTO di una serata incredibile! : Spagna-Marocco e Iran-Portogallo, due pareggi in questa serata di Mondiali russi, due gare davvero intense terminate tra mille emozioni Spagna-Marocco e Iran-Portogallo sono state le due gare disputate questa sera ai Mondiali di Russia 2018, gare al cardiopalmo. Le due squadre iberiche sono passate al secondo turno, con gli spagnoli primi nel girone, ma che ansia questa sera. Difficoltà per entrambe le squadre uscite dal campo con un pareggio ...

Portogallo e Spagna agli ottavi - ma che sofferenza! Ronaldo spegne la luce - il tiki taka incatena Diego Costa : Portogallo e Spagna accedono agli ottavi del Mondiale di Russia 2018 con grande sofferenza: due pareggi, contro Iran e Marocco, evitano la figuraccia ma ridimensionano entrambe le squadre Dopo l’esito delle gare del pomeriggio che hanno ufficializzato il passaggio agli ottavi di Uruguay e Russia nel Gruppo-A, le due sfide serali decidono il destino del Gruppo-B. Girone apertissimo quello che vede Portogallo e Spagna stacca il biglietto per la ...

Spagna E' QUALIFICATA AGLI OTTAVI/ Mondiali 2018 : la differenza reti beffa il Portogallo - ora la Russia : La SPAGNA va a caccia della qualificazione AGLI OTTAVI di finale: le Furie Rosse affrontano il Marocco - già eliminato - e hanno due risultati a disposizione per il passaggio del turno(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 21:53:00 GMT)

Mondiali - passano Spagna e Portogallo : 22.01 Spagna e Portogallo avanzano agli ottavi dei Mondiali.Gli iberici conquistano in extremis il primato e affronteranno la Russia; i lusitani sfideranno l'Uruguay. Nell'ultimo turno del gruppo B, la Spagna agguanta al 92' il 2-2 con il Marocco,mentre il Portogallo subisce al 93' il pareggio dall'Iran (1-1). Iberici sotto due volte (Boutaib 14' e En-Nesyri 81'), pareggiano prima con Isco (19') e poi con Aspas (92', convalidato col Var); ...

Mondiali 2018 - emozioni forti per Portogallo e Spagna : colpi di scena e ribaltoni nei minuti finali [FOTO] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Portogallo e Spagna si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali nel Gruppo B : Portogallo e Spagna si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali nel Gruppo B. Nelle ultime decisive partite, il Portogallo ha pareggiato 1-1 contro l’Iran, mentre la Spagna ha pareggiato 2-2 contro il Marocco. Spagna e Portogallo hanno quindi The post Portogallo e Spagna si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali nel Gruppo B appeared first on Il Post.

RISULTATI MONDIALI 2018/ Classifica gironi A-B : Spagna e Portogallo agli ottavi con brivido! : RISULTATI MONDIALI 2018, gruppi A-B: Spagna prima e Portogallo seconda con grandi emozioni, le Furie Rosse incroceranno la Russia mentre ai lusitani toccherà l'ostico Uruguay(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 21:50:00 GMT)