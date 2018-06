Sossio Aruta ama Ursula | pronto ad abbandonare Uomini e Donne?

Uomini e Donne/ Ursula Bennardo felice con Sossio Aruta : "Quando una passione è condivisa..." (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. I litigi tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono soltanto un lontano ricordo. Ecco i due protagonisti insieme, dopo la scelta di proseguire...(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne - Sossio Aruta giocherà in Europa League : Sossio Aruta è uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5. Il calciatore 47enne, per quanto riguarda l'ultima edizione del programma andata in onda, ha fatto parlare molto di sé per la sua tormentata frequentazione con Ursula Bennardo, tra "triangoli" e i suoi modi di fare che hanno fatto innervosire gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.Come ...

UOMINI E DONNE/ Sossio Aruta e Gemma Galgani : critiche sui social (Trono Over) : UOMINI e DONNE, trono over: Sossio Aruta e Gemma Galgani criticati sui social; la dama per una foto in cui sfoggia il fisico e il cavaliere per un gesto durante un evento.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Sossio Aruta nei guai! Lasciato da Ursula Bennardo! : Sossio Aruta durante le ultime puntate di Uomini e Donne aveva dato l’esclusiva ad Ursula Bennardo. Terminato il programma dedicato all’amore però il cavaliere si è cacciato nei guai! Ecco cosa ha combinato! Sossio Aruta è uno dei protagonisti più famosi di Uomini e Donne Trono Over. Il cavaliere partenopeo però ha la fama di essere un latin lover ed è per questo che le dame presenti nel parterre femminile non riescono a fidarsi di ...

Sossio Aruta riparte dal Tre Fiori : a 47 anni esordirà in Europa League : ... "Ma non ho ancora trovato la mia anima gemella - ha raccontato recentemente - Cosa preferisco tra donne e pallone? Assolutamente il calcio, questo sport è tutta la mia vita". Speciale calciomercato ...

Sossio Aruta torna in campo : ecco la nuova squadra : “torna a ruggire con la maglia del Tre Fiori F.C il RE LEONE Sossio Aruta, ha firmato ieri il contratto per le due partite in Europa. Ha già indossato la nostra maglia nel 2010, in occasione del turno preliminare di UEFA Champions League. Il mitico attaccante ex Ascoli, Pescara e Cervia Calcio nel reality “Campioni, il sogno” farà parte della squadra che affronterà i preliminari di UEFA Europa League il 28 giugno a Forli e 5 ...

Uomini e Donne - Sossio Aruta : "Ursula Bennardo? In studio ci saremo come coppia o per dire che la nostra storia è finita" : Sossio Aruta, protagonista da diverse edizioni del trono over di 'Uomini e Donne', ha rivelato di essere al settimo cielo, accanto a Ursula Bennardo, la dama che gli ha rubato il cuore e che l'ha spinto a concedergli un'esclusiva: Mi piace molto ma mantengo i piedi per terra. Lei sicuramente è molto più avanti anche se non lo vuole ammettere. Sono convinto che Ursula sia una donna fantastica, una brava mamma, una persona molto dolce e ...

Uomini e Donne/ Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno ancora insieme? Le novità dopo l'esclusiva (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Sossio Aruta ed Ursula Bennardo: continua la loro storia d'amore dopo la fine del programma? Le ultime novità(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 07:35:00 GMT)

U&D - Sossio Aruta contro le critiche : «Sposato e poi tradito. Non penso solo al sesso» : ROMA - 'Sono stato sposato per dieci anni e poi sono stato tradito', Sossio Aruta parla del suo passato e come di questo abbia influito sulle sue attuale relazioni con i figli e con l'altro sesso, ...

Uomini e donne - Sossio Aruta : "Non sono uomo che vuole solo divertirsi" : Sossio Aruta ha messo la testa a posto? È l'interrogativo che ci si pone seguendo le ultime sue vicissitudini a Uomini e donne. L'ex calciatore del Cervia, infatti, sembra aver deciso finalmente di concedere, pur con grande cautela, la tanto agognata esclusiva alla dama Ursula Bennardo. Dalle pagine del settimanale Nuovo Tv, Aruta ha spiegato:prosegui la letturaUomini e donne, Sossio Aruta: "Non sono uomo che vuole solo divertirsi" ...

Uomini e Donne/ Sossio Aruta - messaggio per Maria De Filippi : "Non ti ho preso in giro" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Sossio Aruta risponde alle accuse di Gianni Sperti e Tina Cipollari e manda un messaggio a Maria De Filippi...(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 07:05:00 GMT)

UeD oggi - Sossio e lo scontro con Enrico : l’Aruta geloso di Ursula : Uomini e Donne oggi: Sossio si scontra con Enrico e mostra la sua gelosia per Ursula A Uomini e Donne Ursula ha rivelato che Sossio è un tipo troppo geloso. Il cavaliere la chiama molto spesso durante la giornata. Quando sa che la dama esce inizia a fare videochiamate in continuazione. Una situazione davvero inaspettata, […] L'articolo UeD oggi, Sossio e lo scontro con Enrico: l’Aruta geloso di Ursula proviene da Gossip e Tv.

Ida Platano vs Sossio Aruta/ Uomini e donne : la ex dama non crede alla storia con Ursula : Nella nuova puntata di "Uomini e donne" arrivano in studio Ida Platano e Ricardo Guarnieri. La dama accusa Sossio di aver parlato male di lei: si accende la discussione.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 11:57:00 GMT)