Sondrio - bruciati vivi due cani : "Abbaiavano troppo"/ Ultime notizie : AIDAA mette una taglia sul responsabile : Sondrio, bruciati vivi due cani nella notte tra sabato e domenica perchè "abbaiavano troppo". La scoperta choc dei proprietari e la denuncia, indagano i Carabinieri.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 16:11:00 GMT)

"Abbaiavano troppo" : due cani bruciati vivi nel loro recinto a Sondrio : bruciati vivi, nel recinto in cui vivevano. Bobo e Lea - questi i nomi degli animali - sono stati trovati senza vita ad Albaredo per San Marco, in Valtellina (Sondrio) nella notte tra sabato e domenica dalla loro proprietaria. La donna ha contattato l'Enpa di Sondrio e denunciato quanto accaduto in un post su Instagram. Il motivo per cui i due cani sono stati uccisi sarebbe imputabile al loro "abbaiare troppo"."Pensi che le persone abbiano ...

Animali - Sondrio : “Cani bruciati vivi nella cuccia perché abbaiavano - servono pene più severe” : “Due cani sono stati bruciati vivi nella notte ad Albaredo per San Marco, in Valtellina, perché abbaiavano troppo”: così in una nota Rinaldo Sidoli, responsabile centro studi del Movimento Animalista, presieduto dall’on. Michela Vittoria Brambilla. “È l’ennesima storia – prosegue – inaccettabile di ordinaria crudeltà contro i nostri amici fratelli senza voce. Credo che sia arrivato il momento che l’indignazione delle persone ...

Sondrio - BRUCIATI VIVI DUE CANI : "ABBAIAVANO TROPPO"/ Ultime notizie : i precedenti di Medo e Argo : SONDRIO, BRUCIATI VIVI due CANI nella notte tra sabato e domenica perchè "abbaiavano troppo". La scoperta choc dei proprietari e la denuncia, indagano i Carabinieri.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 14:07:00 GMT)

Cani bruciati vivi a Sondrio : 5mila euro di taglia sul responsabile : “5.000 euro di taglia: questa è la somma messa sul capo del delinquente responsabile dell’incendio doloso che ha causato la morte di due Cani uccisi bruciati vivi ad Albaredo per San Marco in provincia di Sondrio. I due Cani sono stati rinvenuti carbonizzati nella giornata di ieri dalla loro proprietaria. Secondo la prima ricostruzione il motivo per cui la mano ignota avrebbe appiccato l’incendio sarebbe da ricercare nel fatto ...