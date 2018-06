Sollevamento pesi | Giochi del Mediterraneo 2018 | Maria Grazia Alemanno fuori dal podio

Sollevamento pesi - Giochi del Mediterraneo 2018 : Salvatore Esposito quarto nello slancio e nello strappo dei -77 kg : Salvatore Esposito rimane ai piedi del podio nelle prove di strappo e slancio della categoria -77 kg del Sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo 2018, le cui gare si stanno svolgendo nel Constantì Pavilion di Tarragona. Il sollevatore italiano ha offerto una prestazione in linea con le sue possibilità, ma per il podio sarebbe servito un exploit notevole. Nella gara di strappo l’azzurro si è classificato al quarto posto con 132 kg ...

Sollevamento pesi - Giochi del Mediterraneo 2018 : Benteli e Takin spartiscono il bottino d’oro tra Grecia e Turchia nei 58 kg femminili : Nelle ultime due finali della giornata del Sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018, che riguardavano la categoria di peso fino a 58 kg femminili, a vincere la medaglia d’oro sono state la greca Konstantina Benteli nello strappo e la turca Aysegul Takin nello slancio. Non era presente alcuna italiana in gara, mentre le due finali sono state disputate da sei pesiste. La gara dello strappo si è rivelata essere un duello ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : doppio trionfo di Jennifer Lombardo nel Sollevamento pesi! Ziviani beffata di un decimo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018 , domenica 24 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di nessuno sport. Si inizia alle ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Jennifer Lombardo trionfa nel Sollevamento pesi! Ziviani beffata di un decimo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018 , domenica 24 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di nessuno sport. Si inizia alle ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Jennifer Lombardo trionfa nel Sollevamento pesi! Ziviani beffata di un decimo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi domenica 24 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Sollevamento pesi - Giochi del Mediterraneo 2018 : Mirko Zanni argento nello strappo! : Mirko Zanni conquista l’argento nello strappo nella categoria di peso -69 Kg ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, alle spalle di Daniyar Ismayilov, l’atleta turco già argento alle Olimpiadi di Rio 2016 tra i 62kg. Segue al terzo posto il tunisino Karem Ben Hnia. Per raggiungere il secondo posto Zanni ha sollevato 145 kg al terzo tentativo, facendo meglio del terzo classificato Ben Hnia, che ha sollevato 144 kg. Il turco ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : argento Zanni nel Sollevamento pesi - flop Jessica Rossi! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi domenica 24 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Sollevamento pesi - Giochi del Mediterraneo 2018 : Alessandra Pagliaro vince il bronzo nello strappo dei -48kg : Alessandra Pagliaro ha conquistato la medaglia di bronzo nello strappo della categoria -48kg femminile nella prima giornata riservata alle finali del Sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona. L’azzurra si è guadagnata la medaglia in una gara in cui la vincitrice turca Saziye Edogan e la francese Anais Michel (argento) hanno dimostrato di avere un buon margine di vantaggio sulle altre concorrenti in gara, mentre la ...

Sollevamento pesi - Giochi del Mediterraneo 2018 : Michael Di Giusto è di bronzo nello slancio dei -62kg. Mirco Scarantino fuori dal podio : Michael Di Giusto ha conquistato la prima medaglia italiana nel Sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, vincendo la medaglia di bronzo nello slancio nella categoria di peso -62kg, dietro solo agli inarrivabili Ahmed Saad (Egitto) e Erol Bilgin (Turchia), i quali si sono sfidati su livelli troppo alti affinchè si inserissero anche gli italiani nella lotta per la medaglia d’oro. Di Giusto, per salire sul podio, ha ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : bronzo Di Giusto nel Sollevamento pesi. Il nuoto per farci svoltare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 23 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Sollevamento pesi - dodici gli atleti azzurri che parteciperanno ai Giochi del Mediterraneo : Il direttore tecnico Corbu ha convocato sei uomini e sei donne per i Giochi del Mediterraneo che partiranno il prossimo 23 giugno Squadre al completo per la pesistica azzurra nei prossimi Giochi del Mediterraneo. Il direttore tecnico Sebastiano Corbu ha convocato sei uomini e sei donne che, a partire da sabato 23 giugno,vedremo in pedana a caccia di medaglie e prestazioni di prestigio. Ci saranno tutte le stelle, a partire da Mirco Scarantino e ...