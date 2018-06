Smartphone esplode mentre è sotto carica : muore uomo d’affari malese : Nazrin Hassan ha perso la vita in seguito all'esplosione di uno Smartphone che aveva lasciato sotto carica mentre dormiva.Continua a leggere

Cerimonia religiosa mette “al rogo” uno Smartphone. Ma l’apparecchio esplode e le fiamme investono 30 persone : Stamford Hill nel nord di Londra, durante la Cerimonia religiosa ebraica del Lag Ba’omer, un cellulare esplode investendo in pieno più di trenta partecipanti. Il leader religioso prima di accendere il fuoco aveva posto sulla pira un cellulare per sottolineare quanto possa essere fuorviante l’uso degli smartphone nella società attuale. A seguito dell’esplosione la folla è fuggita in preda al panico ed alcuni sono rimasti calpestati dalla ...