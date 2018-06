Slime cancerogeno | quale marchio e lotti ritirati dal commercio e quali pericoli

Slime cancerogeno : MINISTERO SALUTE ORDINA RITIRO/ Ultime notizie : made in Cina - sotto accusa il marchio Every : SLIME CANCEROGENO: ritirato dal MINISTERO della SALUTE. Nel mirino la gelatina Every made in Cina che conterrebbe al suo interno Boro e Cromo VI, in quantità superiori ai limiti(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 15:38:00 GMT)

'Slime' può essere cancerogeno : il ministero della Salute ordina il ritiro del gioco : Il ministero della Salute [VIDEO] ha ordinato il ritiro dal commercio e il divieto di vendita, per una durata illimitata, di un gioco per bambini. Si tratta di un particolare tipo di 'Slime', una gelatina appiccicosa maleodorante che viene proposta come oggetto da manipolazione e persino gioco da tavolo. Nel caso specifico, il prodotto bloccato alla frontiera dall'Agenzia delle dogane, si presenta in tre differenti versioni conosciute con i nomi ...

