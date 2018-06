Sky Uno Vetrina DTT - Palinsesto dal 25 Giugno al 1 Luglio 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° Luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport. Su Sky Uno Vetrina (disponibile alla numerazione L...

Su Sky Uno “MasterChef All Stars” la gara con gli chef più talentuosi della tv : Sono attesi nuovamente ai fornelli a dicembre su Sky Uno, 16 tra i più talentuosi protagonisti di tutte le edizioni dell’amato cooking show. Prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, Masterchef All Stars sarà la sfida definitiva fra alcuni dei migliori cuochi già transitati dalla masterclass, quelli che si sono distinti per passione, creatività e amore per i dettagli nella preparazione dei propri piatti e che negli anni, forti di queste doti, ...

Alessandro Borghese e 4 Ristoranti Estate al via su Sky Uno dal 20 giugno : Alessandro Borghese e 4 Ristoranti Estate torna ad illuminare e dare sapore al giovedì sera di Sky Uno. Dopo tanta attesa e settimane passate dalla fine dell'ultimo cooking show, finalmente lo chef tornerà in giro per l?italia alla ricerca dei migliori Ristoranti estivi da premiare con un assegno da 5000 euro da investire nella propria attività. Con l'arrivo dell'Estate Alessandro Borghese e 4 Ristoranti Estate tornano in onda con le nuove ...

SkyTg24 - Città al voto - uno speciale sulle elezioni : Domani quasi 800 Comuni in Italia, di cui 20 capoluogo di provincia, saranno chiamati a decidere i loro nuovi amministratori. Si tratta della prima consultazione successiva alla nascita del nuovo Governo e potrebbe avere un impatto anche sulla politica nazionale. Per raccontare in tempo reale questo appuntamento elettorale, Sky TG24 HD presenta lo speciale “Città al voto”, in onda dalle 22.30 di domenica 10 giugno e poi per l’intera giornata ...

Paterno - il film HBO con Al Pacino giovedì 31 maggio in esclusiva su Sky Cinema Uno HD : giovedì 31 maggio in esclusiva su Sky Cinema Uno HD va in onda Paterno, il film prodotto da HBO ed interpretato da Al Pacino che racconta le vicende che hanno screditato Joe Paterno

4 Ristoranti e Alessandro Borghese tornano su Sky Uno per una nuova edizione estiva del programma : Se la vostra vita non ha senso senza gli scontri culinari di 4 Ristoranti e di Alessandro Borghese, sappiate che il vostro calvario è finito e che il giovedì tornerà a splendere con una nuova edizione estiva del programma. La bella stagione porterà con sé, nel prime time di Sky Uno, un'altra edizione di 4 Ristoranti, nuove puntate, nuove sfide e tanti vincitori che lasceranno il segno da una parte all'altra della nostra ...

Raz e The Tribe - su Sky Uno docuserie in 4 puntate tra le ultime tribù indigene : Pericolosi rituali ancestrali, pratiche sciamaniche, cannibalismo. E ancora cerimonie di iniziazione, animismo, paesaggi incontaminati e cruente – e a volte spettacolari - prove di sopravvivenza. Raz Degan protagonista di un viaggio estremo, pericoloso e insieme affascinante, con tre destinazioni (Etiopia, West Papua e Sumatra) e tre amici e compagni di viaggio, uno per ciascuna meta: Asia Argento, Piero Pelù e Luca Argentero i...

Sky Sport - torna Calciomercato - L'Originale ogni sera in uno studio stile western : Non solo spiaggia e mare, sarà un’estate all’insegna del Calciomercato: torna “Calciomercato – L’Originale”, la trasmissione di Sky Sport che racconta in maniera ironica, innovativa e professionale tutti i duelli di mercato. Dal 4 giugno al 21 luglio, e poi ancora dal 13 al 17 agosto, tutte le sere dal lunedì al venerdì, alle 23 su Sky Sport 1 (con “Anteprima Calciomercato” ...

Cast e personaggi di Casa Howard con Hayley Atwell - anticipazioni episodi 1° giugno su Sky Uno : Il Cast e personaggi di Casa Howard arrivano da stasera, 1° giugno, su Sky Uno. La miniserie inglese, trasmessa su BBC, è la trasposizione dell'omonimo romanzo capolavoro di E.M. Forster. Il prodotto andrà in onda in quattro serate in una prima assoluta per l'Italia. Casa Howard racconta la storia delle sorelle Margaret ed Helen Schlegel, indipendenti e non convenzionali. Attraverso le loro vicende - e quelle degli uomini che le circondano - ...