Sicilia | lavori su viadotto Morello | chiuso tratto A19 Palermo-Catania

Maltempo Sicilia : Anas rinvia la chiusura per i lavori della Palermo-Catania : A causa delle avverse condizioni meteo non sarà effettuata la chiusura dell’autostrada A19 Palermo-Catania, programmata dalle ore 18 di oggi 20 giugno. Le attività, che rientrano nell’ambito dei lavori di manutenzione del Viadotto Morello, si rendono necessarie per l’esecuzione di un intervento di ripristino localizzato su una soletta della carreggiata del viadotto già sottoposta a doppio senso di circolazione per via dei ...