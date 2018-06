“Siamo distrutti” Muore a soli 40 anni la star di Paso Adelante Uno dei più amati della

caffeinamagazine

(Di lunedì 25 giugno 2018) Una notizia molto triste ha sconvolto il mondotv e dello spettacolo di mezzo mondo. Un lutto ancora più triste perché se ne è andato a40. La Spagna piange uno dei suoi artisti più: è morto Eduardo Del Prado, più noto come Edu, cantante, ballerino e attore conosciuto anche in Italia per la sua partecipazione alla serie tv(Un, il titolo originale in Spagna). Edu Del Prado, che avrebbe compiuto 41ad agosto, era affetto da tempo da una grave malattia: la notizia è stata riportata anche dall’edizione in lingua spagnola di Broadway World. Nato nel 1977 da padre guineano-equatoriale e da madre andalusa, al di fuori del suo paese era diventato famoso al grande pubblico grazie al ruolo, in, di Cesar Martin, un giovane omosessuale appena approdato all’internoscuola di danza. Il suo personaggio resta ...