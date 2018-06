ilfattoquotidiano

: In relazione all’anticipazione apparsa oggi dell'articolo di domenica 24 giugno su L’Espresso a firma di Emiliano F… - SIAE_Official : In relazione all’anticipazione apparsa oggi dell'articolo di domenica 24 giugno su L’Espresso a firma di Emiliano F… - Cascavel47 : Siae, “gli ex 007 del Mossad indagarono su Fedez e Rovazzi”: l’inchiesta de L’Espresso - TutteLeNotizie : Siae, “gli ex 007 del Mossad indagarono su Fedez e Rovazzi”: l’inchiesta de L’Espresso -

(Di lunedì 25 giugno 2018) “Ilha indagato sue Rovazzi”. Non è Steven Spielberg a dirigere un plot che sembra un film. È stato invece il settimanalea pubblicare sull’ultimo numero in edicola dal 24 giugno un’inchiesta firmata da Emiliano Fittipaldi. Secondo la ricostruzione delaavrebbe assoldato la Ifi Advisory, una società di privata di investigazioni, per 400mila euro chiedendole di scovare ogni tipo di informazione per “scoprire i segreti e i presunti illeciti dei concorrenti di Soundreef, la società a cui sono passati Rovazzi e, ma anche Gigi D’Alessio e altri big della musica”. L’italiana Ifi, secondo ciò che ha scritto Fittipaldi, “ha poi subappaltato l’attività di intelligence a Black Cube, un’agenzia privata israeliana fondata da ex agenti del”. Tra luglio e novembre 2017 gli investigatori israeliani hanno così ...