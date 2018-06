Si uccide dopo la sconfitta dell' Argentina al Mondiale | Me ne vado | non mi resta

huffingtonpost

(Di lunedì 25 giugno 2018) "Non mipiù nulla da vedere al mondo, me ne": queste le parole affidate ad una lettera scritta da Alex Dinu, trentenne indiano, suicidatosi a seguitoai Mondiali. L'uomo, super tifoso di Lionel Messi, non è riuscito ad accettare l'esitoa partita con la Croazia. Il suo corpo è stato trovato nel letto del fiume Meenachil a Kottayam. Le autorità lo avevano cercato per 48 ore,la notiziaa sua scomparsa, avvenuta subitoil match.Laureato in chimica, con una specializzazione in contabilità, Alex Dinu avrebbe lasciato, secondo il quotidiano "The Times of India", una lettera nella cucina di casa sua. "Non mipiù nulla da vedere al mondo - ha scritto, in lingua malayam - me ne, nessuno deve essere considerato responsabilea mia morte".Stando a quanto riportato dai genitori, ...