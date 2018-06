Si muove in territorio negativo il settore commodities italiano | -1 | 08% | | peggiora

Nuove sfide per il Porto della Maremma : ecco tutte le iniziative per pro muove re e valorizzare il territorio : Gli spettacoli proposti si caratterizzano per la cura nell'allestimento tecnico , audio/luci, e per l'attenta e puntuale promozione curata da Eventigo . Grazie al Porto della Maremma tutti gli eventi ...

Castelfiorentino in scena promuove le compagnie teatrali del territorio : Il biglietto per gli spettacoli è di 8 euro. Per i giovani under 30 in possesso della Carta giovani sconti del 10% su tutti i biglietti. Sono previste riduzioni per i soci Coop. Riduzioni riservate ...