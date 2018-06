Shakira tifa Colombia e non segue Piqué ai Mondiali in Russia

gossipetv

: RT @zazoomnews: Mondiali Russia 2018 Shakira tifa… Colombia [VIDEO] - #Mondiali #Russia #Shakira #tifa… - Mondiali_ : RT @zazoomnews: Mondiali Russia 2018 Shakira tifa… Colombia [VIDEO] - #Mondiali #Russia #Shakira #tifa… - zazoomnews : Mondiali Russia 2018 Shakira tifa… Colombia [VIDEO] - #Mondiali #Russia #Shakira #tifa… - CalcioWeb : #Mondiali #Russia2018, #Shakira tifa... Colombia [VIDEO] -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Perchéè assente aidi calcio 2018 inAidi calcio 2018 inc’è un’assenza importante. No, non stiamo parlando della nazionale italiana bensì di. La cantante non è tra le wags che hanno seguito mariti e fidanzati in questa importante competizione.e Pique si sono dunque lasciati? … L'articoloe nonaiinproviene da Gossip e Tv.