Settimana del Pianeta Terra | dal 14 al 21 ottobre ANCHE LA vALLE D' aOSTA PROTAGONISTA

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della Settimana (4) : (AdnKronos) - Calendarizzate, inoltre, diverse presentazioni sui seguenti documenti: Proposta di Legge, di iniziativa consiliare, relativa alla modifica dell'articolo 33 della L.R. 8 maggio 2009, n. 12, ‘Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio’; Proposta di Legge, di iniziativa consil

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della Settimana (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Mercoledì 27 giugno, alle ore 10.30, è convocata la Quinta Commissione consiliare permanente per il parere sul provvedimento della Giunta che autorizza l'assunzione di personale, da parte di Azienda Zero, prioritariamente con le procedure di cui all'articolo 20, comma 1,

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della Settimana (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Verrà, inoltre, esaminato il Progetto di Legge, di iniziativa consiliare, relativo alla modifica della L.R. 23 ottobre 2003, n. 23, 'Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti’. Prevista, infine, la presentazione: della Propost

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della Settimana : Venezia, 25 giu. (AdnKronos) - L’Agenda settimanale prevede innanzitutto la convocazione del Consiglio regionale del Veneto, in seduta ordinaria, nella giornata di martedì 26 giugno, a partire dalle ore 10.30, con all’OdG diverse interrogazioni a risposta immediata e scritta, in materia di sanità, i

Fortnite : spuntano in anticipo le Sfide della Settimana 9 della Stagione 4 : Tempo di interessanti novità per i numerosi giocatori impegnati nel popolarissimo Fortnite, tra poco, infatti, arriveranno le Sfide della Settimana 9 della Stagione 4 che, anche stavolta, sono spuntate in rete con anticipo.Come riporta Fortnite Tracker, in un post su Twitter, scopriamo i nuovi obiettivi per accumulare PE e Stelle Battaglia extra nelle Sfide che saranno disponibili dal prossimo 28 giugno.Date uno sguardo alla nostra guida per ...

Svelate Sfide della Settimana 9 di Fortnite - perché non vedremo leak sulla Season 5 : Ormai tutti i giocatori di Fortnite si aspettano, prima o poi, di leggere le Sfide della Settimana. In particolare siamo arrivati a conoscere le Sfide della Settimana 9, che sono state Svelate in anticipo. Si conosce anche la data in cui saranno disponibili, parliamo del 28 giugno. Armatevi quindi di santa pazienza se volete provare a superarle tutte. Eccole tutte: Infliggi danni esplosivi agli avversari (0/500) Cerca dei forzieri a ...

La dieta del limone : dimagrisci e ti sgonfi in una Settimana : Con la dieta del limone ti sgonfi e dimagrisci in una sola settimana, ritrovando la forma fisica perduta. Tornare in forma prima dell’estate ti sembra un’impresa impossibile? Un valido aiuta arriva dal limone, un frutto ricco di proprietà benefiche, che svolge un’azione detox sul nostro organismo. Non solo attenua il senso di fame e ci fa sentire sazie prima e più a lungo, ma è anche ottimo per contrastare la ritenzione idrica ...

I market mover della Settimana - dal 25 al 29 giugno 2018 - : Riflettori puntati sulle aste di titoli di stato italiani. Martedì 26 giugno il Tesoro procederà con l'emissione di CTZ e Btp indicizzati all'inflazione, mentre il giorno seguente sarà il turno del ...

Le notizie di scienza della Settimana : Nuovi studi sull’Alzheimer, il canto del passero e la rotazione di Venere: l’attualità scientifica. Leggi

Gli appuntamenti del fine Settimana a Lecco : In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno la sera successiva. La strada Galbiate - San Michele sarà chiusa al traffico veicolare. Il luogo si raggiunge a piedi o con il bus navetta gratuito ...

Tg2 Storie - i racconti della Settimana su Rai2 : Torna su Rai 2 l’appuntamento con TG2 Storie, il rotocalco curato da Maria Concetta Mattei: ecco tutte le anticipazioni della puntata di sabato 23 giugno Tutto pronto per una nuova puntata di “TG2 Storie”, il rotocalco del TG2 che torna in video con i racconti della settimana a cura di Maria Concetta Mattei. Scopriamo gli argomenti previsti durante la puntata di sabato 23 giugno TG2 Storie, puntata del 23 giugno 2018 Sabato 23 giugno 2018 alle ...

PARMA SUMMER CAMP - LA VIDEO CRONACA DELLA GIORNATA CONCLUSIVA DELLA 1Settimana AL TARDINI. INTERVISTA AL COORDINATORE PRATICO' : Tutti uniti al centro del CAMPo, […] L'articolo PARMA SUMMER CAMP, LA VIDEO CRONACA DELLA GIORNATA CONCLUSIVA DELLA 1SETTIMANA AL TARDINI. INTERVISTA AL COORDINATORE PRATICO' sembra essere il primo ...

Harry e Meghan invitati a nozze e le altre storie della Settimana : Torna l’appuntamento del weekend con le storie più lette della settimana appena trascorsa. Dai reali inglesi in festa per il Garter Day (ma senza i più giovani della famiglia), alla nascita del secondo figlio del blogger Mariano Di Vaio, (che ha già un profilo social), dall’annuncio delle nozze di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, a David Gandy quasi papà, e mentre Ariana Grande e Pete Davidson, appena fidanzati, cercano casa ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine Settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) A Milano non si usa - A proposito dell’esportazione di un sistema romano (la mazzetta immobiliare) nella città-stato meneghina e delle diffe