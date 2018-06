Serie A Genoa | per Criscito frattura al dito del piede sinistro

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Inter e Juve attivissime - colpo Cagliari - scatto di Lazio - Bologna e Genoa : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – L’Inter alzato l’offerta alla Roma per Nainggolan arrivando attorno ai 35 milioni, con l’inserimento del giovane Zaniolo. Secondo Tuttosport, si sta già ragionando sul numero di maglia da assegnare al Ninja, dato che il suo amato 4 è stato ritirato in onore di Zanetti. Il 44, utilizzato a volte da Nainggolan, è già sulle spalle di Perisic, dunque si sta paventando una soluzione ...

Balotelli vuole la Serie A : Raiola parla con la Roma - Genoa e Parma ci pensano : Mario Balotelli ha ritrovato l'azzurro e adesso sogna di tornare a giocare in Serie A. Rilanciato dal biennio al Nizza, il 27enne attaccante ex Inter e Milan è finito nel mirino di tre importanti ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Serie A - incredibile valzer di portieri : le ultime su Atalanta - Parma - Sampdoria - Genoa e Bologna : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è solo all’inizio ma già sta regalando grosse emozioni, in particolar modo importante valzer di portieri, ecco il punto di CalcioWeb. Partiamo dall’Atalanta, la prima notizia è che la Fiorentina ha deciso di non riscattare Sportiello, la seconda è che l’Atalanta vuole riscattare Gollini, a questo punto sembra molto probabile l’addio di Berisha ma anche Sportiello ...

Video/ Genoa Torino (1-2) : highlights e gol della partita (Serie A 38^ giornata) : Video Genoa Torino (1-2): gli highlights e i gol della partita. Finale di campionato positivo per i granata, che con Iago Falque e Baselli espugnano Marassi (per il Grifone rete di Pandev)(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 10:06:00 GMT)

Serie A - ultimo turno : Genoa-Torino 1-2 : 16.56 Il Genoa saluta male il suo pubblico: colpo Toro al 'Ferraris' nell'ultima giornata di campionato (1-2). Primo tempo piatto ed a ritmi 'estivi', l'unico sussulto è il vantaggio granata (30'):Belotti riceve palla da Berenguer e mette al centro per il solissimo Iago Falque, che insacca comodamente. Ci prova Medeiros su punizione: non va. Raddoppio Toro al 58' con Baselli (assist Ansaldi),perso ancora dalla difesa di casa. Pandev riduce ...

Serie A Genoa - Bessa recupera dall'infortunio : GENOVA - Il Genoa continua ad allenarsi a tre giorni dalla sfida contro il Torino . Oggi,dopo una prima fase di attivazione muscolare, sono state disputate delle partitelle a tema. Da segnalare il ...

Serie A Genoa - Bessa completamente guarito : GENOVA - A tre giorni dall'ultima sfida della stagione contro il Torino , il Genoa continua la preparazione. Oggi,dopo una prima fase di attivazione muscolare, i rossoblu hanno disputato delle ...