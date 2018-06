Segno meno per il comparto Sanitario italiano | -1 | 30% | | giornata depressa per Recordati

Il governo taglierà le pensioni : 360 euro in meno sull'asSegno : Il governo Conte è stato chiaro: taglierà le pensioni. A finire nel mirino con una sforbiciata del 5 per cento sono gli assegni di oltre 30mila pensionati. Un'operazione del genere, come sottolinea ilMessaggero, porterebbe ad un risparmi per lo Stato di 115 milioni di euro. Secondo quanto annunciato dalla maggioranza i tagli riguarderebbero tuti gli assegni che superano i 5mila euro netti mensili. L'assegno in questo caso verrebber ricalcolato ...

Borse asiatiche - inizio maggio col Segno meno : Teleborsa, - Giornata all'insegna del segno rosso per le Borse asiatiche. A dominare in quest'inizio di maggio sono i timori legati alle trattative USA-Cina sul commercio e l'attesa per le risultanze ...

Borse asiatiche - inizio maggio col Segno meno : Giornata all'insegna del segno rosso per le Borse asiatiche. A dominare in quest'inizio di maggio sono i timori legati alle trattative USA-Cina sul commercio e l'attesa per le risultanze della Federal ...

Manifattura e costruzioni - Spezia con il Segno meno : La Spezia - È ancora un segno meno ad aprire il primo trimestre dell'anno dell'artigianato ligure. Secondo gli ultimi dati forniti da Infocamere-Movimprese, tra gennaio e marzo 2018 il saldo dell'...

Il settore dell'auto europeo frena a marzo. Segno meno per FCA : Teleborsa, - Il settore dell'auto europeo rallenta nel mese di marzo . Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di auto , ACEA, , nel mese di marzo le immatricolazioni nella UE ...