gamerbrain

: SEGA festeggia i 27 anni di Sonic svelando il “Team Rose” di Team Sonic Racing - GamingPark_it : SEGA festeggia i 27 anni di Sonic svelando il “Team Rose” di Team Sonic Racing -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Durante uno speciale evento in livestream organizzato per celebrare i 27dithe Hedgehog,ha annunciato la line-up delle star delRose, una delle squadre più dinamiche che gareggeranno in. Il titolo sarà disponibile questo inverno in edizione fisica e digitale per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, con un lancio solo in digitale su PC.svela nuovi corridori perEcco i coraggiosi piloti che compongono ilRose: Amy Rose Velocità – la vivace e sempre positiva riccia rosa che non lascerà che nulla la intralci sulla sua strada; Chao Tecnica – un’ amabile creatura desiderosa di fornire aiuto ai suoi compagni di squadra; Big the Cat Potere – un gatto viola con un cuore grande quanto il suo ...