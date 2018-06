Se si tiene agli ultimi | non si possono trascurare i penultimi

Ecco come Salvini tiene al guinzaglio la legislatura : Roma. Con l’aria di volpe consumata nell’arte, adesso si muove nei cunicoli che collegano la Lega al centrodestra con la stessa agilità con la quale attraversa quelli che invece lo collegano al M5s. “La parola d’ordine non è incassare tutto”, dice. “Ma dominare la situazione”, aggiunge. E d’altra pa

Classifica Giro d’Italia 2018 - sedicesima tappa : Yates man tiene la maglia rosa dopo la cronometro - Pozzovivo rafforza il terzo posto! : La cronometro individuale Trento-Rovereto ha riscritto la Classifica del Giro d’Italia 2018 . La sedicesima tappa ha comunque confermato Simon Yates in maglia rosa : il britannico ha perso nei confronti di Tom Dumoulin ma è riuscito a conservare un buon vantaggio nei confronti dell’olandese. Il capitano della Mitchelton-Scott ha superato brillantemente anche questo ostacolo e ora sogna davvero il successo finale. Non ha brillato Chris ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - sedicesima tappa : Yates man tiene la maglia rosa dopo la cronometro : La cronometro individuale Trento-Rovereto ha riscritto la Classifica del Giro d’Italia 2018 . La sedicesima tappa ha comunque confermato Simon Yates in maglia rosa : il britannico ha perso nei confronti di Tom Dumoulin ma è riuscito a conservare un buon vantaggio nei confronti dell’olandese. Il capitano della Mitchelton-Scott ha superato brillantemente anche questo ostacolo e ora sogna davvero il successo finale. Non ha brillato Chris ...

Il Milan non sbaglia - successo che man tiene la squadra di Gattuso in corsa per l’Europa League : Verona ko ed ufficialmente in B [FOTO] : 1/18 Spada/LaPresse ...

Tagli ai vitalizi - Forza Italia rivendica l’iniziativa. Mulè : “Lotta agli sprechi ci appartiene da prima che M5s nascesse” : “La batTaglia della lotta agli sprechi, anche relativamente ai vitalizi, ci vede in prima linea da prima che il M5s nascesse. Nella scorsa legislatura non abbiamo votato la legge Richetti perché era incompleta e creava un grave precedente in tema di diritti acquisiti, detto ciò se si procederà in ufficio di presidenza con una delibera corretta faremo la nostra parte. Problemi con FDI? Assolutamente no, abbiamo rapporti consolidati e ...