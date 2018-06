huffingtonpost

: HuffPost: Se il Pd diventa Micron - MPenikas : HuffPost: Se il Pd diventa Micron - miarealta1 : @alexpinnisi @andrea_cafa @matteosalvinimi @luigidimaio Non si parla altro che di migranti, perchè dalle colonie fr… - MaskForWind_Day : Al confine di Ventimiglia diventa Micron #Francia #migranti -

(Di lunedì 25 giugno 2018) È il momento per un giovane leader intelligente di iscriversi al Pd e puntare al comando. Non dovrebbe essere difficile oggi scalare il partito più stupido d'Europa. Quello che ha reagito a una sconfitta colossale, dal 41 al 19 per cento, non nel modo ovvio, chiudendo per sempre la stagione del blairismo fuori tempo massimo. Ma al contrario affidando all'artefice del disastro, Matteo Renzi, la parola decisiva sul proprio futuro: senza di me! Uno slogan suicida che gli elettori hanno subito tradotto nel modo più ovvio e sensato: votando senza il Pd.A che cosa serve in effetti oggi votare Pd? Un partito con una vecchia linea fallimentare che non riesce ad archiviare, come ha fatto il Labour inglese, e neppure riesce a immaginarne una diversa. Non potrà mai tornare a governare da solo eppure rifiuta ogni alleanza. Soprattutto butta al vento le incredibili ...