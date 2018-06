Scuola | docenti di religione chiedono un regolare concorso

Pensioni Scuola e accertamento contributi : 33 mila docenti e Ata a rischio uscita nel 2018 : Continuano a far discutere le Pensioni del personale della scuola per i particolari tempi di uscita e i meccanismi di calcolo dei contributi rispetto agli altri trattamenti Pensionistici. Secondo quanto riporta Italia Oggi, infatti, per 33 mila contribuenti, tra docenti e impiegati amministrativi, tecnici e ausiliari Ata in servizio nell'anno scolastico 2017/2018, l'uscita al 1° settembre 2018 non risulterebbe, ad oggi, confermata dall'Inps. In ...

Scuola - mobilità docenti ultime notizie : nuova sentenza contro algoritmo - Miur sconfitto : Sull’algoritmo del Miur arriva un’altra sentenza contraria al Ministero. La notizia ci perviene direttamente dall’Avv. Antimo Buonamano che ha patrocinato il relativo ricorso. Con sentenza n. 5033/2018 pubblicata nei giorni scorsi il Giudice del Lavoro di Roma, ha accolto il ricorso di una docente di Scuola primaria di Mondragone che, aveva chiesto di essere trasferita […] L'articolo Scuola, mobilità docenti ultime notizie: nuova ...

Scuola - mobilità docenti 2018/9 ultime notizie : il Miur ha fissato la data del confronto : Vi abbiamo riferito, nel corso della giornata di ieri, martedì 19 giugno, dell’appello lanciato al Ministero dell’Istruzione da parte dei sindacati rappresentativi Flc-Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola, in merito ad un incontro urgente sulla questione mobilità annuale. La risposta da parte del dicastero di Viale Trastevere è stata tempestiva: infatti, attraverso un comunicato pubblicato sui siti ufficiali delle […] L'articolo ...

Scuola - mobilità annuale docenti 2018/9 : chiesto incontro urgente al Miur : I sindacati FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola hanno inviato una lettera al Ministero dell’Istruzione allo scopo di riavviare il confronto su mobilità annuale e sulle modalità di assegnazione da ambito a Scuola. La lettera è stata pubblicata sui siti ufficiali delle rappresentanze sindacali ed è indirizzata alla Dott.ssa Maria Maddalena Novelli, Direttore Generale del Personale della […] L'articolo Scuola, mobilità annuale docenti ...

Scuola - tutti gli obblighi dei docenti dopo gli esami : news 15/06 : Scuola, ultime notizie 15/06 – Ecco un utile vademecum per tutti i docenti in relazione a quello che c’è da sapere a proposito delle procedure successive alla conclusione delle attività didattiche e degli esami. Gli obblighi dei docenti non prevedono la loro presenza a Scuola dopo l’ultimo Collegio dei docenti di fine giugno tutti i […] L'articolo Scuola, tutti gli obblighi dei docenti dopo gli esami: news 15/06 proviene da ...

Scuola : dignità e riconoscimento economico ai docenti dal nuovo Governo : Gli insegnanti reclamano dignità e riconoscimento economico. Il Governo si è insediato, il Ministro dell’Istruzione pure. Da ieri sono ufficiali anche le nomine di vice ministro e sottosegretari. Tutte le varie componenti adesso potranno lavorare per il bene della Scuola, senza se e senza ma. Sin dall’insediamento dell’esecutivo Movimento 5 Stelle-Lega e dalla relativa nomina […] L'articolo Scuola: dignità e riconoscimento economico ai ...

Riforma Scuola - contratto docenti e Ata 2019-2021 : sindacati chiedono incontro a Bussetti : Nella giornata di ieri, 11 giugno 2018, i sindacati hanno chiesto un incontro al nuovo ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, per un confronto sulle urgenze della scuola e per gettare le basi della trattativa del nuovo contratto dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata), da rinnovare per il triennio 2019-2021. Il punto di partenza dei sindacati che hanno firmato l'invito al ministro Bussetti (Flc-Cgil, ...

Oggi sembrerebbe insomma di poter fare SCUOLA anche senza la presenza di un adulto. E' una strada percorribile? Come rimetter al centro la singolarità dell'io?

Riformare la Scuola ascoltando i docenti : ... qualche consiglio, posto che decenni d' esperienza nei licei significhino qualcosa: a, parli coi docenti, egregio ministro, e non imponga dall' alto riforme che il mondo della scuola rifiuta; b, ...

Scuola : concorso docenti non abilitati - è polemica : Il concorso riservato ai docenti non abilitati sta per entrare nella sua fase cruciale. Potranno prendervi parte tutti i docenti che negli ultimi 8 anni hanno effettuato almeno 3 anni di servizio. E’ stato lasciato in eredità all’attuale governo dalla Legge sulla Buona Scuola. Il Consiglio Superiore ha dato il via libera. Andiamo a scoprire […] L'articolo Scuola: concorso docenti non abilitati, è polemica proviene da ...

Scuola - stipendi docenti precari : Miur condannato in Tribunale per gli scatti stipendiali : Il sindacato Anief rende noto di aver ottenuto altre 3 importanti vittorie a tutela dei diritti dei lavoratori precari della Scuola. Come si legge in una nota diffusa sul sito ufficiale, è il Tribunale del Lavoro di Bologna ad essersi pronunciato sul riconoscimento degli scatti stipendiali per il servizio scolastico svolto da tre docenti con contratti a tempo determinato e […] L'articolo Scuola, stipendi docenti precari: Miur condannato in ...

Predella - gite solo in Italia - obbligo di alzarsi in piedi all’ingresso dei docenti : i prof contro la ‘Scuola’ di Galli della Loggia : “Non capisco perché quest’uomo che non ha mai insegnato se non all’Università si permetta come tanti di dare consigli su come stare in classe”. Sono le parole di Verena Lopes, professoressa di lettere dell’istituto “Foscolo” di Torino a riassumere lo sdegno di molti docenti per l’articolo di Ernesto Galli della Loggia pubblicato sul Corriere della Sera di martedì 5 giugno. Il giorno dopo la lettera aperta del noto editorialista al ...

Whatsapp va bandito dalla Scuola svizzera - dice presidente docenti : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Concorso per docenti a Modena/ Bando per 4 insegnanti Scuola infanzia : info - prove e scadenza : Concorso per docenti a Modena. Bando per 4 insegnanti scuola infanzia: info, prove e scadenza. Le ultime notizie sull'opportunità lavorativa: assunzione a tempo indeterminato(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:41:00 GMT)