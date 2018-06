Sciopero dei benzinai revocato | la decisione dopo l' incontro con Di Maio

La Sciopero dei benzinai che sarebbe dovuto iniziare a mezzanotte a è stato revocato : Lo sciopero di 24 ore dei benzinai che avrebbe dovuto iniziare questa notte e proseguire per tutto il 26 giugno è stato revocato. La decisione è stata presa dopo l’annuncio da parte del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi The post La sciopero dei benzinai che sarebbe dovuto iniziare a mezzanotte a è stato revocato appeared first on Il Post.

Di Maio stoppa lo Sciopero dei benzinai : "Studiamo rinvio fatturazione elettronica" : MILANO - 'Stiamo predisponendo il rinvio al primo gennaio 2019 dell'obbligo di fatturazione elettronica per le vendite di carburanti ai soggetti con partita Iva. Questa categoria si è trovata ad ...

Sciopero trasporti - a Napoli la protesta dei lavoratori Anm : 'De Magistris dimettiti' : Agenzia Vista, Napoli, 22 giugno 2018 Anm la protesta dei sindacati sotto Palazzo San Giacomo, sindaco dimettiti I lavoratori del trasporto pubblico dell'Anm protestano sotto Palazzo San Giacomo ...

Torino : Sciopero di 4 ore dei mezzi pubblici - stop dalle 18 alle 22 : Torino: sciopero di 4 ore dei mezzi pubblici, stop dalle 18 alle 22 Il personale di Gtt, l'azienda di trasporto urbano del capoluogo piemontese, si ferma per denunicare la "grave situazione dell'azienda". La protesta è stata indetta da Filt Cgil, Cisl Reti e Uiltrasporti Parole chiave: ...

C'è l'accordo - revocato in extremis lo Sciopero dei bus che era in programma sabato : Nella giornata di giovedì si e svolto l'ennesimo incontro tra StartRomagna e Fit Cisl Uiltrasporto che dopo molti mesi di trattativa ha portato a revocare lo sciopero del 23 giugno e trovato un ...

Sciopero dei benzinai : è tutto confermato. Ecco quando troveremo i distributori chiusi : Se avete già programmato le vacanze, o le state progettando, e avete intenzione di muovervi in macchina, fate bene attenzione alla data di Sciopero dei benzinai. Non si sa mai, ma è meglio evitare che si resi a piedi. La fatturazione elettronica è diventata obbligatoria per i distributori di carburante, ma a 10 giorni dall’entrata in vigore della nuova legge, i benzinai sono ancora sprovvisti “degli strumenti tecnologici previsti ...

Roma - stop Sciopero Ama 2 luglio/ I motivi della Commissione di garanzia - Raggi contro "scrocconi" dei rifiuti : Roma, stop sciopero Ama 2 luglio: la decisione della Commissione di garanzia in una lettera ai sindacati. La Raggi intanto contro gli "scocconi" dei rifiuti.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Carburanti : confermato maxi Sciopero dei benzinai : La mobilitazione dei benzinai confermata per il prossimo 26 giugno a causa delle proteste contro l’obbligo della fatturazione elettronica Sindacati e associazioni di categoria delle stazioni di servizio italiane (Confesercenti, Faib, Fegica CISL e Figisc/Anisia Confcommercio) hanno confermato la giornata di sciopero fissata per il prossimo 26 giugno. La mobilitazione è scaturita dopo che il Governo ha stabilito l’obbligo di fatturazione ...

«Il Mattino» - due giorni di Sciopero dei giornalisti : Gentili lettori, il sito de «Il Mattino» non sarà aggiornato fino alle ore 8 di giovedì 21 giugno per uno sciopero dei...

Sciopero dei tassisti in aeroporto - Uritaxi : 'Pronti a denunciare il sindaco Di Primio' : Approfondimenti 'Contro questo torto, occupiamo l'aeroporto' , Chieti non vuole essere più la 'cenerentola' 5 luglio 2013 Il Tar: no tassisti teatini e di comuni limitrofi all'aeroporto 28 luglio 2014 ...

Martedì 26 giugno ci sarà uno Sciopero dei benzinai di tutta Italia : Sia sulle strade convenzionali che sulle autostrade: protestano contro l'obbligo di emettere fatture elettroniche ai lavoratori autonomi, che per loro è anticipato The post Martedì 26 giugno ci sarà uno sciopero dei benzinai di tutta Italia appeared first on Il Post.

Sciopero dei benzinai il 26 giugno : "Rinviate la fatturazione elettronica" : Poiché 'le ripetute sollecitazioni avanzate anche direttamente verso il ministro Tria , Economia, non sono riuscite finora a sortire neanche un segnale di attenzione', la categoria è obbligata 'allo ...

Sciopero dei controllori di volo : in Sardegna 38 voli cancellati - disagi per i turisti : Giornata di possibili disagi nei trasporti venerdì 8 giugno, per una serie di scioperi che interessano treni, aerei e anche mezzi pubblici. Si segnalano particolari disagi in Sardegna: nell'isola sono stati cancellati 38 voli nei tre aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia e non solo nella fascia oraria dello Sciopero.Continua a leggere