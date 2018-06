Sciopero benzinai revocato Di Maio | Fattura elettronica dal 2019

Sciopero benzinai - vince Luigi Di Maio : revocato a poche ore dal via - slitta la fatturazione elettronica : In queste ore al ministero dell'Economia stanno scrivendo la norma che entrerà nel decreto dignità'.

Sciopero benzinai revocato dopo l’incontro con Di Maio : “Rinvio della fatturazione elettronica al 2019” : È stato revocato lo Sciopero di 24 ore dei benzinai che sarebbe dovuto scattare questa sera. La decisione è stata presa dopo le rassicurazioni del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio sul rinvio della fatturazione elettronica che sarebbe dovuta scattare dal prossimo primo luglio. “Per noi una data ragionevole è il 1 gennaio 2019. In queste ore al ministero dell’Economia stanno scrivendo la norma che entrerà nel decreto ...

Sciopero benzinai revocato dopo incontro al Mise : Lo Sciopero dei gestori degli impianti di carburanti, che sarebbe dovuto scattare questa sera, è stato revocato. E' quanto si apprende da fonti presenti alla riunione tra il ministro dello Sviluppo ...

La Sciopero dei benzinai che sarebbe dovuto iniziare a mezzanotte a è stato revocato : Lo sciopero di 24 ore dei benzinai che avrebbe dovuto iniziare questa notte e proseguire per tutto il 26 giugno è stato revocato. La decisione è stata presa dopo l’annuncio da parte del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi The post La sciopero dei benzinai che sarebbe dovuto iniziare a mezzanotte a è stato revocato appeared first on Il Post.

Sciopero benzinai domani : 'colpa' della fatturazione elettronica prevista dal 1° luglio : Lo Sciopero dei benzinai in Italia è ormai alle porte. Nel nostro Paese, dalle ore 22:00 di questo lunedì alle 22:00 di domani, 26 giugno, non sara' possibile rifornirsi presso i distributori autorizzati su strade e autostrade. Lo Sciopero è dovuto ad una scelta dei sindacati in accordo con i loro assistiti in to alla decisione dello Stato di applicare la fatturazione elettronica programmata per il prossimo primo luglio. --Ciò che si chiede è di ...

Carburanti - dietro front del Governo sulla fattura elettronica : forse scongiurato il maxi Sciopero benzinai : Dopo la minaccia di sciopero da parte dei gestori delle pompe di benzina il Governo ha deciso di fare un passo indietro sull’obbligo di fatturazione elettronica Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha annunciato il rinvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per la benzina alle partite IVA previsto per il prossimo 1° luglio. Il rinvio predisposto per il primo gennaio 2019 è arrivato dopo le proteste delle associazioni di categoria dei ...

Di Maio stoppa lo Sciopero dei benzinai : "Studiamo rinvio fatturazione elettronica" : MILANO - 'Stiamo predisponendo il rinvio al primo gennaio 2019 dell'obbligo di fatturazione elettronica per le vendite di carburanti ai soggetti con partita Iva. Questa categoria si è trovata ad ...

Benzinai in Sciopero : pompe chiuse per 24 ore : Confermato pienamente lo sciopero indetto dai Benzinai per la prossima settimana. I distributori saranno chiusi su strade e autostrade del nostro Paese per 24 ore, dalle 22 di lunedì 25 giugno alle 22 di martedì 26 giugno. Questo sciopero, indetto da tre diverse associazioni di categoria, servirà secondo i sindacati a chiedere che venga posticipata l'entrata in vigore della fatturazione elettronica, attualmente prevista già a partire dal 1 ...