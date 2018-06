Sciopero benzinai domani | ' colpa' della fatturazione elettronica prevista dal 1° luglio

Carburanti - dietro front del Governo sulla fattura elettronica : forse scongiurato il maxi Sciopero benzinai : Dopo la minaccia di sciopero da parte dei gestori delle pompe di benzina il Governo ha deciso di fare un passo indietro sull’obbligo di fatturazione elettronica Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha annunciato il rinvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per la benzina alle partite IVA previsto per il prossimo 1° luglio. Il rinvio predisposto per il primo gennaio 2019 è arrivato dopo le proteste delle associazioni di categoria dei ...

Sciopero benzinai - RINVIATO STOP 24 ORE/ Ultime notizie : fatturazione elettronica slittata col decreto Di Maio : SCIOPERO BENZINAI di 24 ore scongiurato dall'ultimo intervento di Di Maio? fatturazione elettronica rinviata al prossimo gennaio 2019 dopo le proteste dei sindacati.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 11:55:00 GMT)

Sciopero benzinai : stop di 24 ore?/ Ultime notizie : Di Maio frena - rinviata fatturazione elettronica : Sciopero benzinai di 24 ore scongiurato dall'ultimo intervento di Di Maio? fatturazione elettronica rinviata al prossimo gennaio 2019 dopo le proteste dei sindacati.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 09:28:00 GMT)

Di Maio stoppa lo Sciopero dei benzinai : "Studiamo rinvio fatturazione elettronica" : MILANO - 'Stiamo predisponendo il rinvio al primo gennaio 2019 dell'obbligo di fatturazione elettronica per le vendite di carburanti ai soggetti con partita Iva. Questa categoria si è trovata ad ...

Benzinai in Sciopero : pompe chiuse per 24 ore : Confermato pienamente lo sciopero indetto dai Benzinai per la prossima settimana. I distributori saranno chiusi su strade e autostrade del nostro Paese per 24 ore, dalle 22 di lunedì 25 giugno alle 22 di martedì 26 giugno. Questo sciopero, indetto da tre diverse associazioni di categoria, servirà secondo i sindacati a chiedere che venga posticipata l'entrata in vigore della fatturazione elettronica, attualmente prevista già a partire dal 1 ...

Benzinai in Sciopero dalla sera del 25 : 17.23 sciopero per 24 ore dei Benzinai dalle 22 del 25 giugno indetto dalle organizzazioni di categoria. Al centro della protesta la mancanza degli strumenti tecnici idonei all'emissione delle fattura elettronica da parte dei gestori, prevista dalla legge di Bilancio 2018. L'Autorità di Garanzia ha rammentato che i "distributori di carburante individuati per garantire i servizi minimi devono funzionare negli orari previsti con il personale ...

Sciopero dei benzinai : è tutto confermato. Ecco quando troveremo i distributori chiusi : Se avete già programmato le vacanze, o le state progettando, e avete intenzione di muovervi in macchina, fate bene attenzione alla data di Sciopero dei benzinai. Non si sa mai, ma è meglio evitare che si resi a piedi. La fatturazione elettronica è diventata obbligatoria per i distributori di carburante, ma a 10 giorni dall’entrata in vigore della nuova legge, i benzinai sono ancora sprovvisti “degli strumenti tecnologici previsti ...

Carburanti : confermato maxi Sciopero dei benzinai : La mobilitazione dei benzinai confermata per il prossimo 26 giugno a causa delle proteste contro l’obbligo della fatturazione elettronica Sindacati e associazioni di categoria delle stazioni di servizio italiane (Confesercenti, Faib, Fegica CISL e Figisc/Anisia Confcommercio) hanno confermato la giornata di sciopero fissata per il prossimo 26 giugno. La mobilitazione è scaturita dopo che il Governo ha stabilito l’obbligo di fatturazione ...

Sciopero benzinai - il 26 giugno la protesta contro la fattura elettronica : Sciopero dei benzinai il prossimo 26 giugno. La giornata di protesta è stata proclamata dalle federazioni sindacali Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio, le organizzazioni di categoria rappresentative dei gestori degli impianti di rifornimento carburanti, [VIDEO] per protestare contro l’entrata in vigore della fattura elettronica, prevista per il primo luglio, che rischia di paralizzare, in mancanza di urgenti correttivi, ...

Martedì 26 giugno ci sarà uno Sciopero dei benzinai di tutta Italia : Sia sulle strade convenzionali che sulle autostrade: protestano contro l'obbligo di emettere fatture elettroniche ai lavoratori autonomi, che per loro è anticipato The post Martedì 26 giugno ci sarà uno sciopero dei benzinai di tutta Italia appeared first on Il Post.

Carburanti - benzinai sul piede di guerra : i motivi dello Sciopero del 26 giugno : Lo sciopero durerà 24 ore e sarà effettuato dagli impianti di rifornimento situati su strade e autostrade Martedì 26 giugno scatterà lo sciopero dei benzinai che si fermeranno per un periodo di 24 ore. L’agitazione è stata annunciata da Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc-Anisa-Confcommercio e sarà operativa su tutta la rete di distribuzione situata sulle strade ordinarie e sulle autostrade. Il motivo dello sciopero è da attribuirsi ai ...

Benzinai : il perché dello Sciopero del 26 giugno : Oggetto del contendere è la scheda carburante che dovrebbe lasciare spazio alla fatturazione elettronica, con i distributori ancora impreparati al cambio

Sciopero dei benzinai il 26 giugno : "Rinviate la fatturazione elettronica" : Poiché 'le ripetute sollecitazioni avanzate anche direttamente verso il ministro Tria , Economia, non sono riuscite finora a sortire neanche un segnale di attenzione', la categoria è obbligata 'allo ...