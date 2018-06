Scambio Falcinelli-Di Francesco | Bologna e Sassuolo continuano a trattare | i dettagli

sportfair

(Di lunedì 25 giugno 2018) Resta in piedi lotrache coinvolgee Di, entro questa settimana si può chiuderea lavorare per loche prevede il passaggio diin rossoblu e Diin neroverde. Le parti stanno per trovare la quadra di un’operazione alquanto complessa, che dovrebbe concludersi entro questa settimana. Si ragiona sulla base di due trasferimenti da definire entrambi a titolo definitivo, con un conguaglio economico da definire a favore del. Un affare davvero curioso soprattutto per quanto riguarda il classe ’94 del, che andrebbe a giocare dove il padre ha allenato per cinque anni prima di passare alla Roma. Un nuovo Didunque è pronto a sbarcare in neroverde,invece percorrerà il percorso inverso trasferendosi aldopo la parentesi alla ...