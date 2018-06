Sapelli | ' Così l' Italia combatte le tecnocrazie europee'

Governo - la parabola di Giulio Sapelli premier per una notte : “Ci tenevo ma va bene così - servirò il paese scrivendo libri” : “Ho incontrato il M5S e la Lega ieri sera, non sono andato a cena, erano le 21.30 circa… Vorrà dire che hanno cambiato parere. Io ci tenevo a fare qualcosa”. La speranza di Giulio Sapelli di “servire la patria” facendo il premier di un esecutivo gialloverde è durata meno di 24 ore. Poco dopo le 15 di lunedì fonti del Movimento hanno escluso la possibilità di fare il suo nome al presidente della Repubblica Sergio ...

Sapelli : 'Così l'Argentina rivede i fantasmi del passato' : Quel mondo non esiste più, si sta ritornando verso un'economia mista e Macri, per stimolare la crescita, avrebbe dovuto attirare capitali attraverso questa nuova dialettica. Non è riuscito nemmeno a ...