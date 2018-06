Sanzioni Russia | Salvini | “Inutili | noi siamo pronti ad agire”

Salvini - Sanzioni alla Russia inutili : Noi siamo pronti a passare dalle parole ai fatti ma in Europa sono pochi quelli che la pensano come noi e siamo soli contro tutto il mondo". Lo ha detto Matteo Salvini nel corso di un'intervista a ...

Ucraina impone nuove Sanzioni alla Russia - : L'Ucraina ha ampliato la lista delle sanzioni contro la Russia, imponendo restrizioni ai partiti politici russi. Il documento corrispondente è stato pubblicato dal servizio stampa del leader ucraino ...

L'Unione Europea e l'Italia prorogano le Sanzioni alla Russia di un anno : Il governo gialloverde, finita la campagna elettorale, inizia a fare i conti con impegni di natura economica e politica, soprattutto in riferimento ad alleanze storiche difficili da rinnegare. La riunione del Consiglio delL'Unione Europea proroga le sanzioni alla Russia Si è svolta oggi, infatti, la riunione del Consiglio Ue che doveva decidere se prorogare od eliminare le sanzioni a carico della Russia per l'annessione della Crimea. Tali ...

La schedatura dei rom e le Sanzioni Ue contro la Russia. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA “Non vogliamo schedare i rom ma tutelare i bambini”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini dopo le polemiche per le sue frasi in merito all’intenzione di avviare un censimento su base etnica. “Al ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, p

Ucraina - il Consiglio europeo prolunga le Sanzioni alla Russia : È questo il vero nodo, la questione fondamentale che agita le notti di Vladimir Putin: in questo pacchetto sono inserite infatti le sanzioni che colpiscono direttamente l'economia russa. E qui il ...

Ucraina - l’Unione Europea estende le Sanzioni alla Russia fino al 2019 : Le sanzioni imposte alla Russia resteranno in vigore almeno un altro anno. Il Consiglio Europeo ha esteso fino al 23 giugno 2019 le misure economiche imposte a Mosca in risposta all’annessione illegale della Crimea e Sebastopoli. E’ quanto si legge in un comunicato dell’Ue. Le misure si applicano a persone e società residenti in Ue e includono divieto di import in Europa di prodotti originati in Crimea o Sebastopoli, di investimenti ...

L'Unione europea non ascolta l'Italia e proroga le Sanzioni alla Russia fino al 2019 : L'Unione europea non ascolta l'Italia e proroga le sanzioni alla Russia fino al 2019. Il Consiglio Ue estende di un anno (fino al 23 giugno 2019) le sanzioni in risposta all'annessione illegale della Crimea e Sebastopoli.Le misure si applicano a persone e società residenti in Ue e includono divieto di import in Europa di prodotti originati in Crimea o Sebastopoli, di investimenti (nessun europeo o società residente in Ue può ...

Russia - Fallico : al summit Ue Italia proponga abolizione Sanzioni : ... in aumento dell'1,7% sullo stesso periodo dello scorso anno.Oggi supera i 5,7 miliardi di euro l'interscambio tra l'Italia e questa parte di mondo. Certo le sanzioni europee sulla Russia e le ...

Russia - no del M5S alla risoluzione del Parlamento Ue sul rinnovo delle Sanzioni : Dopo le aperture del governo italiano al dialogo con la Russia ora a dire no alle sanzioni sono anche gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle.Il rinnovo delle misure restrittive imposte da Bruxelles a Mosca in seguito al referendum che ha sancito l"annessione della Crimea al territorio russo è previsto per fine luglio. E anche se il tema non compare nell"ordine del giorno provvisorio del prossimo Consiglio europeo del 28 e 29 giugno, è altamente ...

Togliere le Sanzioni alla Russia? Tutte le carte in mano al governo (fino al veto) : Il futuro delle sanzioni economiche alla Russia tornerà d’attualità nei prossimi giorni quando i rappresentanti diplomatici dei Ventotto inizieranno a discutere del loro rinnovo che...