Santon alla Roma Calciomercato | visite mediche completate | ora deve conquistare gli

Inter - arriva Nainggolan : alla Roma andranno 24 milioni più Santon e Zaniolo : Si candida ad essere il colpo grosso di questa sessione estiva di Calciomercato, quella che vestira' Radja Nainggolan di nerazzurro. Il belga ritrova Spaletti che era stato il suo mister ai tempi della Roma. La societa' giallorossa e l'Inter, pertanto, hanno trovato l'accordo idoneo [VIDEO] per far andare in porto la trattativa come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: alla Roma andranno 24 milioni di euro più Santon ed il ...

Inter - arriva Nainggolan : alla Roma andranno 24 milioni più Santon e Zaniolo : Si candida ad essere il colpo grosso di questa sessione estiva di calciomercato, quella che vestirà Radja Nainggolan di nerazzurro. Il belga ritrova Spaletti che era stato il suo mister ai tempi della Roma. La società giallorossa e l'Inter, pertanto, hanno trovato l'accordo idoneo per far andare in porto la trattativa come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: alla Roma andranno 24 milioni di euro più Santon ed il giovane ...

Inter - Nainggolan arriva dalla Roma per 24 milioni Zaniolo e Santon : Aspettando Kalinic e Pjanic, scocca l'ora di Emre Can, di Nainggolan e di Cancelo, mentre sale l'attesa per il ritorno in Italia di Pastore. Il centrocampista ex Liverpool stamattina sarà al J Medical ...

Nainggolan all'Inter/ Ultime notizie - alla Roma Santon e Zaniolo : il belga cerca casa a Milano (Calciomercato) : Nainggolan all'Inter, calciomercato: alla Roma oltre ai soldi dovrebbero andare anche il terzino Davide Santon e il giovane trequartista ex Entella Nicolò Zaniolo. Stavolta ci siamo davvero.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:06:00 GMT)

NAINGGOLAN ALL'INTER/Ultime notizie - alla Roma Santon - Zaniolo : polemiche dei tifosi sui social (calciomercato) : NAINGGOLAN ALL'INTER, calciomercato: alla Roma oltre ai soldi dovrebbero andare anche il terzino Davide Santon e il giovane trequartista ex Entella Nicolò Zaniolo. Stavolta ci siamo davvero.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 00:37:00 GMT)