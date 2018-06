Sampdoria | Sabatini | ' ' Ero in debito con questo club Qui per coltivare la mia utopia

Sampdoria - la nuova idea per il centrocampo : Sabatini punta in alto! Intanto sfumano due affari… : Sampdoria pronta a muoversi dopo aver visto sfumare alcune trattative che sino a qualche giorno fa sembravano essere in dirittura d’arrivo La Sampdoria potrebbe veder sfumare due trattative che sembravano essere indirizzate verso una conclusione positiva. Majer non raggiungerà Genova ed anche Berisha rischia di saltare. Il neo dirigente doriano Sabatini, sta dunque tentando di mettere una pezza alla situazione, con una nuova idea per il ...

Pazza idea Sampdoria : Sabatini ha pronto un regalo per la trequarti : Walter Sabatini potrebbe portare con sè alla Sampdoria un piccolo regalo per il tecnico Giampaolo, un suo “pupillo” giallorosso La Sampdoria si è garantita i servizi di Walter Sabatini per i prossimi anni. Il dirigente doriano potrebbe portare con sè un regalo, un suo pupillo ai tempi della Roma. Si tratta di Gerson, il quale secondo Premium Sport sarebbe finito nel mirino della Sampdoria per il ruolo di trequartista. Difficile ...

Calciomercato Sampdoria - Sabatini è già scatenato : in 4 possono arrivare dall’Inter : Calciomercato Sampdoria – Nelle ultime ore mossa a sorpresa da parte della Sampdoria che ha ufficializzato Walter Sabatini come responsabile dell’area tecnica del club. Finalmente può entrare nel vivo anche il Calciomercato, in arrivo importanti mosse per il tecnico Giampaolo. In particolar modo Walter Sabatini potrebbe aprire l’asse con l’Inter, in 4 sembrano destinati a cambiare maglia. Stiamo parlando dei difensori Santon e ...

