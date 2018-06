Samantha Markle critica l' abito scelto dal padre per il Royal Wedding

Chi è Samantha Cohen - l’assistente che trasformerà Meghan Markle in una Duchessa : I primi sei mesi di matrimonio saranno piuttosto difficili per Meghan Markle , che dovrà fare i conti con Samantha Cohen . Da qualche settimana infatti la temibile assistente della Regina Elisabetta II ha lasciato Buckingham Palace per trasferirsi a Kensington Palace e diventare l’ombra dei due novelli sposi. La Sovrana ha deciso di rompere la tradizione, accettando che suo nipote sposasse un’attrice americana, per giunta divorziata, ...

Samantha Grant deride lo stemma di Meghan Markle : Ancora attacchi verso Meghan Markle : non si fermano i tweet della sorellastra Samantha Grant , che non è stata invitata al Royal Wedding. Stavolta gli strali della donna si sono mossi in due ...

Niente royal wedding? La «contro-festa» di Samantha Markle : Niente da fare, la famiglia di Meghan Markle proprio non riesce a rimanere in silenzio. Persino alla vigilia dell’attesissimo royal wedding, la sorellastra Samantha prova a prendersi i riflettori annunciando al sito americano TMZ che, visto che non è stata invitata al castello di Windsor per la cerimonia, allestirà nella sua casa in Florida un ritrovo per amici stretti e parenti in modo da poter guardare tutti insieme in diretta tv le nozze ...